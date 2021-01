Samuel Garcia, le candidat au poste de gouverneur de Nouveau Lion qui a joué dans la polémique des «40-50 (mille pesos)», a de nouveau capturé les projecteurs pour une interview en 2015 qui est récemment devenue virale, et dans laquelle il a synthétisé sa perception de la situation socio-politique dans les différentes régions du pays: “Dans le nord nous travaillons, dans le centre ils administrent et dans le sud ils se reposent».

“On l’écoute et on est un peu abasourdi, car ça sonne très froid, mais c’est réel”Ajout du sénateur avec une licence de Movimiento Ciudadano (MC) lors de la conversation qu’il a eue avec la journaliste Maricela de la Toba dans Interview Ciudadana.

Garcia a dit que cette phrase était un “réalité“Parce que pour chaque peso que votre entité donne en impôts, 40 cents sont retournésUn examen qui lui a paru injuste et pour lequel il a exprimé sa volonté de changer s’il devenait gouverneur de Nuevo León.

“À Nuevo León, de chaque peso que nous donnons au gouvernement fédéral, ils ne rapportent que 40 cents, mais il y a des États du sud qui en reçoivent trois pour chaque peso qu’ils donnent.», A-t-il précisé. “Le gouverneur du Chiapas ou Guerrero, qui dit, plus frotter et plus peuplé mon état, de plus en plus de laine que j’utilise moi-même, donc je ne crois pas en de tels plans, par exemple, des informations sur les contraceptifs à distribuer ».

Aspirer au poste de gouverneur de Nuevo León (Photo: File)

Samuel Garcia Sepúlveda C’est un homme politique qui a été caractérisé par la controverse. Ses commentaires devant les caméras ont capté l’attention des réseaux. Né à Monterrey, Nuevo León, jusqu’à récemment, il était sénateur de la République, mais le natif de Monterrey a demandé une licence pour pouvoir concourir pour le poste de gouverneur de son État.

Cependant, au-delà de sa carrière politique, l’homme de Monterrey a été au centre du scandale. Récemment, une vidéo est apparue dans laquelle il apparaît disant que il a rencontré des gens très précieux «qui vivent avec un revenu de 40 à 50 (mille pesos) et qui sont heureux; ils ont pour leur famille, pour les frais de scolarité … ».

En devenant virale, la pièce audiovisuelle a généré toutes sortes de réactions. Certaines personnes ont fait des commentaires ironiques, tandis que d’autres ont souligné que l’enregistrement a montré la réalité parallèle dans laquelle de nombreux politiciens vivent au Mexique, qui ne sont même pas conscient des conditions réelles dans lequel vivent les citoyens.

Quelques jours plus tôt, le fonctionnaire de 32 ans a de nouveau attiré l’attention en faisant des déclarations similaires. Dans une interview avec le youtubeur Farid Dieck, Samuel García a raconté une expérience difficile de son adolescence.

Le père de Samuel García clarifie la controverse avec le golf (Photo: Facebook / Samuel García)

Et c’est qu’il s’est souvenu de ça, Un père de 15 ans, diplômé en droit, l’a emmené travailler dans son bureau pendant ses années de lycée et a également conditionné le paiement de sa semaine à allez le samedi pour l’aider dans sa partie de golf.

«À 15 ans à peine, j’étais au lycée et j’ai dû commencer à aller au bureau pour travailler. Ensuite, j’allais au bureau et plus tard à l’américain (football), mais c’était très dur car il m’a dit: si tu veux que je te paie pour la semaine, tu dois aller jouer au golf avec moi samedi et après avoir terminé 18 trous, je te paierai pour la semaine; Alors je détestais ça parce que ma course se déroulait le vendredi, et Je sortais aussi le vendredi (pour boire ou faire la fête), vous rentriez à 01h00 ou 02h00 du matin et je me levais à 05h00 parce que le temps d’équipe était à 6h30 et si je ne me levais pas pour jouer … eh bien J’ai détesté le golf, je l’ai détesté, je l’ai détesté»A rappelé Garcia.

Pour certains utilisateurs, les déclarations du jeune homme politique font partie d’une stratégie marketing; Cependant, son image est en proie à des moments embarrassants qui empêchent certains de penser que Samuel García pourrait avoir un avenir dans le secteur public mexicain.

