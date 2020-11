Le milieu de terrain de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal célèbre avec ses coéquipiers, son but face au Celta de Vigo, le deuxième de l’équipe, lors du match de la huitième journée de la Ligue. . / Salvador Sas

Madrid, 3 novembre . .- La phase de groupes de la Ligue Europa atteint l’équateur avec douze équipes avec des triomphes complets, en attendant de consolider la qualification pour les huitièmes de finale pour les huitièmes de finale.

La troisième date du tournoi présente cependant quatre équipes directes, issues du même quatuor, qui laisseront autant d’équipes, au moins, sans possibilité d’étendre leur bonne lignée.

C’est le cas de Villarreal et Maccabi Tel Aviv en I, Arsenal et Molde en B, Benfica et Rangers en D et Leicester et Braga en G, qui s’affrontent jeudi prochain pour consolider le domaine. Pendant ce temps, AZ Alkmaar, Milan, Anvers et Hoffenheim sont les leaders solos de leurs groupes respectifs. Tous avec deux victoires, six points.

Villarreal a battu Sivasspor et al Qarabag et a reçu le Maccabi Tel Aviv au stade La Cerámica, renforcé par les performances offertes en Europe et le bon niveau dans leur propre championnat. L’équipe d’Unai Emery, qui a résolu avec difficulté ses engagements sauvés par Paco Alcácer, n’est pas en reste.

Arsenal de Mikel Arteta joue aux Emirats la première place du groupe B qui partage désormais avec Molde. L’équipe norvégienne a minimisé ses chutes contre l’Irish Dundalk et le Rapid Vienna, qui jusqu’à présent n’ont pas marqué.

Benfica est l’une des équipes qui a donné la meilleure sensation jusqu’à présent. Il est, après Villarreal, l’équipe la plus efficace de la compétition après avoir battu Lech Poznan à domicile et gagné avec solvabilité au Standard de Liège à Lisbonne.

Avec plus de difficulté les Rangers ont mené leurs duels, ce qui n’en a pas concédé tant.

Le choc du King Power Stadium entre Leicester et Braga complète les duels directs entre équipes avec tout gagné. L’anglais et le portugais sont égaux à tout. Aux points, six, aux buts pour, cinq et contre, un seul.

Milan connaît un début de saison imbattable. Tant en Serie A, où il est le leader main dans la main avec la résurrection de Zlatan Ibrahimovic, qu’en Europe où il a fait preuve d’une supériorité notable face au Celtic et au Sparta Prague. Il reçoit Lille, qui compte attaquer la direction de son adversaire à San Siro. L’équipe de France, également en bonne forme en Ligue 1, a buté contre le représentant écossais, avec qui elle n’est pas allée au-delà du nul. Il transite par une victoire et un nul mais ne connaît pas la défaite.

La Real Sociedad, dominatrice de LaLiga Santander, met la force de l’AZ Alkmaar à l’épreuve, une autre des équipes pleines de triomphes. F est l’un des plus serrés et des plus réguliers du tournoi à ce jour. Avec l’équipe d’Espagne et Naples, l’AZ néerlandaise est pleinement en lutte pour l’une des deux places après un bon départ.

L’équipe de Saint-Sébastien, qui n’a pas pu avec Naples, a l’intention de modifier son parcours pour les huitièmes de finale et de traquer l’équipe néerlandaise avec l’autorisation de Naples, dans la même situation que l’équipe espagnole et qui visite Rijeka, qui a perdu tous les matchs.

Anvers est l’une des révélations de la Ligue Europa. Son triomphe contre Tottenham, en plus d’ouvrir des blessures dans l’équipe de Jose Mourinho, l’a placé en tête du quatuor. Jeudi, ils affronteront LASK Linz, qui a battu le bulgare Ludogorets, le prochain adversaire du représentant anglais qui traque la direction du groupe malgré le revers passé.

L’Allemand Hoffenheim est l’autre club avec plein de triomphes. L’équipe allemande, qui a battu le Red Star et battu Gand en Belgique, s’est rencontrée. Le Slovan Liberec de Slovénie l’attend maintenant, qui a une victoire et donc des options de qualification.

Grenade est en tête du groupe E malgré son match nul vierge à Nuevo Los Cármenes face au PAOK Thessalonique. L’équipe espagnole, qui a fait ses débuts en Europe et qui a fait ses débuts en phase de groupes avec une victoire honorable à Eindhoven contre le PSV, premier favori du quatuor, affronte un double duel avec Omonia de Chypre contre lequel elle peut remettre son classement sur la bonne voie pour les seizièmes.

Il n’y a pas de groupe plus équilibré que C, avec les quatre équipes à égalité à trois points. Bayer Leverkusen, Hapoel Beer Sheva, Slavia Prague et Nice ont remporté un match.

Jeudi, le manque de définition sera annulé. L’équipe allemande, qui a joué dans la victoire de la compétition le premier jour, a succombé à Prague. Il est maintenant en visite à Hapoel pour retrouver le leadership auquel Nice aspire également, qui va en République tchèque.

Autre favori, la Roma a pris du recul sur la visite du CSKA Sofia à l’Olympien dans un match qui s’est terminé sans but. Cela l’a privé de la première place en solo. Maintenant, il est deuxième, avec les mêmes points que Cluj, qu’il reçoit dans un duel direct pour la domination dans le quatuor.

Enfin, le groupe K, emmené par l’Autrichien Wolfsberger, est devenu difficile pour Feyenoord, qui n’a obtenu le nul que lors des deux matches disputés. Il reçoit le CSKA Moscou qui, comme le Dinamo Zagreb, a deux nuls et deux points de retard sur la première place.