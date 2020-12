Photo: courtoisie

Ce 24 décembre, alors que les Colombiens célèbrent Noël en famille, le conseiller conservateur de Cordoue Pedro Alejandro Pérez Doria a été assassiné dans le village de Los Guamos, une zone rurale de la municipalité de San Pelayo.

“Il est venu déjeuner vers 13h00 dans la zone rurale de San Pelayo, il termine le déjeuner, il est dans un hamac et deux hommes arrivent sur une moto et ils dégainent un fusil et lui tirent dessus. Une équipe d’enquête a été constituée sous la direction du groupe d’élite de Dijín et sous la direction du bureau du procureur général, afin d’établir les situations de manière, d’heure et de lieu. En outre, pour établir les auteurs intellectuels et matériels de l’événement », a déclaré le commandant de la police métropolitaine de Montería, le colonel Wilson Montenegro, cité par W Radio.

Sur Twitter, plusieurs sénateurs du Parti conservateur ont rejeté le crime. «Avec une profonde douleur, nous regrettons le meurtre ignoble de notre ami et conseiller de la municipalité de #SanPelayo Pedro Alejandro Pérez Doria. Nos sincères condoléances à sa famille et nous demandons aux autorités d’enquêter et de retrouver les auteurs de ce terrible événement », a écrit le membre du Congrès David Barguil.

