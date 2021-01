Felipe Calderón a été un critique acharné du train maya (Photo: Francisco Guasco / .)

Dans l’après-midi de ce 26 janvier, l’ancien président de la Parti d’action nationale (PAIN), Felipe Calderon Hinojosa (2006-2012) a exhorté le gouvernement fédéral actuel à mettre fin à l’un des méga-projets piliers du mandat de six ans: le Train maya.

De son compte Twitter, l’ancien président a cité un tweet du compte officiel du Train Maya Palenque, dans lequel ils annonçaient le sauvetage d’une bouche constrictor et d’une tortue près du chantier de construction, conjointement avec le Commission nationale des espaces naturels protégés (CONANP) et avec le Procureur fédéral chargé de la protection de l’environnement (PROFEPA), le 23 janvier.

“Train Maya Palenque en coordination avec @CONANP_mx, @PROFEPA_Mx et la Mairie de Palenque, a réalisé le sauvetage d’une tortue et d’un boa constrictor. Les deux espèces ont été trouvées près des zones de travail #TrenMaya », ont-ils écrit.

Le Twitter officiel du train maya a critiqué le message du fondateur de México Libre et a fait remarquer que ces chemins de fer existent à cet endroit depuis des décennies (Photo: Twitter @ / FelipeCalderon)

Pour ce que Calderón Hinojosa a souligné que le projet est responsable de la destruction de l’habitat de l’espèce dans les zones à travers lequel les voies et les machines utilisées pour construire chaque section se croisent.

«Ce qu’ils devraient faire, ce n’est pas détruire leur habitat! Ils n’ont pas été «trouvés près des zones #TrenMaya». À l’envers, le train maya traverse les espaces naturels qui leur correspondent et les détruit. Arrêtez ça! », A-t-il détaillé.

Cependant, le Twitter officiel du train maya critiqué le message du fondateur de Mexique libre et a fait remarquer que ces chemins de fer existent à cet endroit depuis des décennies, et que contrairement à son administration, dans le Quatrième transformation (4T) oui, la vie est respectée.

«Ces animaux ont été trouvés dans la zone urbaine de Palenque. Le chemin de fer existe depuis des décennies et vous devriez le savoir. Contrairement à votre administration, au quatrième trimestre, nous respectons la vie.», La discussion s’est terminée.

Le compte du Mayan Train a répondu aux critiques de l’ancien PAN (Photo: Twitter @ / FelipeCalderon)

L’ancien directeur général a été un critique acharné de la Train maya. Depuis avoir soutenu que lors de la construction de ce projet implique l’abattage de plus de 800 arbres, même en partageant des informations sur d’autres personnes.

Malgré ton intention aussi a été victime de désinformation. Il vaut la peine de se souvenir lorsqu’il a partagé une vidéo publiée par l’ancien candidat à la présidentielle en 2006, Gabriel Quadri, qui a posté une vidéo de quelques jaguars marcher le long d’un tronçon de route censé appartenir au train maya.

Les utilisateurs des médias sociaux ont profité du moment pour signaler aux politiciens qui ont dit des images il n’était pas situé à Quintana Roo, comme mentionné, mais dans le pays de Afrique du Sud, puisque les plaques d’immatriculation de la voiture qui y figure appartiennent à ce territoire.

Malgré les attaques sur ce mégaprojet, Des institutions telles que Fonatur ont mis en évidence d’éventuelles actions environnementales qu’il effectuera pendant qu’il fonctionne comme un transport

Le chemin de fer, qui devrait entrer en service en 2024, aura un investissement total estimé à 139 milliards de pesos (Photo: Cuauhtémoc Moreno / .)

Par exemple, on dit que les travaux ont l’un des “plans de reboisement les plus ambitieux de l’histoire”parce qu’ils seront plantés environ 16 fois plus d’arbres de ceux qui sont concernés par la construction.

De plus, selon les autorités fédérales, le train maya comprend sept unités GATO sur plus de 1500 kilomètres de route. Chaque unité sera un centre de réhabilitation, de protection et de sauvetage des espèces endémiques de la région.

C’est un projet qui sera réalisé en collaboration avec le Jaguares dans la Jungle Foundation, une organisation privée qui se concentre sur sauvetage, réintroduction et remise en liberté de jaguars dans la nature.

Le chemin de fer, qui est prévu mise en service en 2024, aura un Investissement total estimé à 139 000 millions de pesos, qui servira à placer 1554 kilomètres d’extension entre cinq états: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas et Quintana Roo.

