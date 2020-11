Avec un but gaucher, deux baisers au paradis et le “ 10 ” des Old Boys de Newell, Lionel Messi a rendu un hommage sincère à Diego Maradona, l’idole argentine qui, quatre jours après sa mort, continue de monopoliser les couvertures du monde.

Les hommages ne s’arrêtent pas. Le monde continue de pleurer le “ Pibe de Oro ” argentin dont le cœur a cessé de battre mercredi à 60 ans. Un “œdème pulmonaire aigu et une insuffisance cardiaque chronique” ont mis fin à la vie de la fissure et maintenant la justice argentine enquête pour savoir si son médecin a fait preuve de négligence dans les soins du «10».

Loin de la polémique, Messi a montré sa douleur à la mort de son idole du football. Un slalom avec sa marque et une frappe puissante pour sceller une victoire du FC Barcelone face à Osasuna (4-0) ont laissé libre cours à l’hommage.

Deux baisers et un regard vers le ciel dans une célébration émouvante du but que Messi a accompli en enlevant le maillot du Barça pour montrer le 10 de Newell, le même que Maradona a utilisé à son époque au club argentin qui compte Leo parmi ses fans.

Avant le match, Barcelone – l’équipe de Maradona au début des années 80 – a rendu hommage à ‘Pelusa’ avec un maillot du Barça avec le numéro 10 au milieu du terrain pendant une minute de silence.

Pour l’entraîneur du Barça Ronald Koeman, l’hommage de Messi “a été un grand moment, le jeu, le but … Faire un geste à cet égard pour la mort de Maradona a été quelque chose de très grand, un moment complet à tous égards. “.

Du vestiaire, La Pulga a scellé l’adieu: “Au revoir, Diego!” Il a écrit sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une double photo avec Diego – qui l’a dirigé à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud – et lui-même portant le maillot rouge et noir de Newell et ses mains vers le ciel.

– La lumière de la Bombonera –

La Bombonera, le temple mythique de Boca Juniors où Maradona a brillé en 1981-1982 et à son retour entre 1995 et 1997, était complètement dans le noir à la mi-temps du jeu de Boca-Newell avec la case “10” comme seul point éclairé et où sa fille Dalma regardait le match.

Avant le match que Xeneize a remporté 2-0 dans le tournoi argentin rebaptisé “Diego Maradona”, les joueurs des deux clubs et les arbitres sont entrés portant un maillot de l’équipe nationale et le “10” sur le dos, avec la silhouette unique du étoile sur la poitrine.

Avant le match, les accords de “La mano de Dios” ont été entendus, la chanson de Rodrigo qui a immortalisé Maradona, combinée à l’histoire de son deuxième but contre l’Angleterre (2-1) lors de la Coupe du monde à Mexico-86, considérée comme l’œuvre Sommet de la légende du football argentin.

Pour cette occasion spéciale, Boca portait un patch avec la silhouette Maradona sur la poitrine de sa chemise, à la hauteur de l’écusson du club xeneize.

– Un albiceleste Naples –

Dans le reste du monde, les hommages à l’Argentin se sont poursuivis ce dimanche, comme à Naples, où il a vécu sa plus glorieuse étape de footballeur entre 1984 et 1991.

Capitaine de Lorenzo Insigne, les joueurs de Naples portaient un maillot spécial rappelant celui de l’Argentine, avec des rayures verticales bleues et blanches, lors du duel contre la Roma, le premier qu’ils ont joué en Serie A après leur mort mercredi de grande idole dans leur histoire et ils ont gagné 4-0.

Lors de l’échauffement, Insigne a placé un bouquet de fleurs dans l’une des courbes du stade San Paolo, au pied d’une photographie géante de Maradona dans laquelle on le voit assis et souriant dans un maillot de Naples.

Il y avait aussi une bannière attachée à un ring du stade, qui sera bientôt rebaptisé Diego Maradona, avec le message: “Votre mort a été un coup à la poitrine, une douleur au cœur. Naples vous promet un amour éternel.”

Le Naples-Rome a été interrompu une minute à la 10e minute, pour rendre un autre moment d’hommage. Les joueurs et les membres du staff technique ont ensuite consacré quelques instants d’applaudissements à la mémoire de Maradona, avant la reprise du duel.

À Rome, la Lazio s’est rendue sur le terrain avec des maillots spéciaux portant l’inscription “AD10S” en l’honneur de Maradona.

L’équipe de la capitale s’est inclinée 3-1 à domicile contre l’Udinese qui a présenté une belle performance des compatriotes de Maradona.

“Cette victoire est pour lui!”, A déclaré Fernando Forestieri après le match. “Après le but, j’ai été ému, Diego a été le plus grand de tous les temps”, a déclaré l’Argentin de naissance qui a marqué dans le triomphe de son équipe.

En Bundesliga, toutes les parties ont répété une minute de silence à la mémoire du «10» argentin.

Au milieu de la pluie d’hommages, en Espagne, une joueuse de la troisième division féminine a refusé d’honorer la joueuse comme un geste féministe et a reproché le traitement que l’Argentine accordait aux femmes dans la vie.

