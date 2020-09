Kyle Rittenhouse n’est pas un héros.

Certes, beaucoup de personnes à droite font des heures supplémentaires pour le peindre comme tel. «C’est un bon enfant», a déclaré son avocat, John Pierce, à Fox «News» la semaine dernière. «C’est un patriote», a déclaré à Politico un homme qui a refusé de donner son nom. «C’est un héros», a déclaré un homme du nom d’Alan Endries. Mais ce n’est pas le cas.

Et l’histoire concoctée de la façon dont le garçon de 17 ans est arrivé dans les rues de Kenosha, dans le Wisconsin, lors d’un trouble civil, comment il a tiré sur trois personnes, en tuant deux, ne réussit tout simplement pas le test d’odeur. Qui s’arme d’un fusil de type AR-15, quitte la maison et se rend dans un autre État pour défendre une entreprise appartenant à quelqu’un d’autre, un étranger avec lequel il n’a aucun lien? On nous demande de croire Rittenhouse et d’autres membres d’un gang de rue de droite se faisant passer pour une «milice» réunis à Kenosha à partir d’un sentiment d’esprit public? S’il vous plaît. Pour une plus grande charge d’ordures équines, vous devrez vous rendre dans une étable. Non, leur but était clair en tant que conscience d’un ange. Ils sont descendus dans la rue à la recherche d’ennuis. Et Rittenhouse l’a trouvé.

Voici ce qui s’est passé, selon les chronologies rassemblées par ABC News et le New York Times à partir de documents judiciaires et d’une vidéo de spectateurs: des manifestants irrités par la fusillade du 23 août sur un homme noir nommé Jacob Blake sept fois dans le dos par un policier dans les rues la nuit du 25 août. Rittenhouse et la «milice» ont été rassemblés chez un concessionnaire automobile où la vidéo montre qu’ils étaient assez copains avec la police, qui a offert de l’eau et de la gratitude. «Nous vous apprécions les gars», dit un officier. «Nous le faisons vraiment.»

Peu avant minuit, quelqu’un, pour une raison quelconque, tire avec une arme à feu. Rittenhouse est vu courir sur un parking, poursuivi par un homme torse nu, qu’il tire apparemment. Il court, revient, puis s’éloigne en parlant sur un téléphone portable. «J’ai tiré sur quelqu’un», dit-il. Quelques instants plus tard, il s’enfuit dans la rue, poursuivi par des passants qui semblent essayer de l’appréhender. Il trébuche et tombe et alors qu’il est au sol, il tire sur deux autres personnes, dont l’une aurait une arme de poing.

Il marche vers les véhicules de police, les mains en l’air, le fusil en bandoulière sur le torse, comme derrière lui, des témoins crient aux flics qu’il vient de tirer sur des gens. Les flics l’ignorent et il rentre chez lui, où il est arrêté le lendemain matin. Apparemment, ce garçon blanc armé n’a pas été jugé comme une menace, malgré toutes les personnes qui criaient qu’il l’était. Tucker Carlson rationaliserait plus tard tout cela: «À quel point sommes-nous choqués que des jeunes de 17 ans avec des fusils aient décidé qu’ils devaient maintenir l’ordre alors que personne d’autre ne le ferait?

Pour récapituler: avant la fusillade, la police lui a donné de l’eau et des attaboys. Après la fusillade, ils l’ont laissé passer. Et Tucker Carlson lui trouve des excuses.

L’imagination grince comme un 18-roues qui monte en train d’essayer de concevoir un garçon noir armé de 17 ans traité avec la même déférence. Ou même sans armes, comme Trayvon Martin. Considérez-le comme une incitation à reconsidérer la façon dont nous construisons nos récits d’innocence – et de culpabilité. Ou pas.

Après tout, quelques jours plus tard, l’avocat personnel de Donald Trump, William Barr (dans son travail de jour, il est également procureur général des États-Unis), a déclaré qu’il «semble» y avoir un phénomène où les Noirs «se sentent» maltraités par la police . «Je ne pense pas que cela reflète nécessairement un racisme profondément enraciné», a-t-il reniflé.

Et ainsi de suite. Nous vivons un double standard que certains appellent la justice. Les exemples de son iniquité sont abondants, mais abondamment niés. Alors, pardonnez-moi, mais non, ce justicier n’est pas un héros.

Il n’est qu’un autre exemple.