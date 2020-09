La théorie du chaos dit qu’un événement ou une circonstance minuscule et insignifiante peut avoir une influence démesurée sur la manière dont un grand système complexe évolue dans le futur. Beaucoup de gens connaissent ce soi-disant effet papillon, une idée souvent attribuée à l’histoire de l’auteur de science-fiction Ray Bradbury en 1952, «A Sound of Thunder». Dans cette histoire, un homme qui a voyagé dans le temps pour chasser un Tyrannosaurus rex écrase par inadvertance un papillon sous son pied. Quand il revient au présent, il découvre que cet acte apparemment insignifiant a changé le cours de l’histoire – et pas dans le bon sens.

Au début des années 1970, le météorologue et mathématicien Edward Norton Lorenz a articulé l’effet papillon dans la science et a lancé le domaine de la théorie du chaos. En langage clair, cette version de l’effet dit que les conditions initiales influencent fortement l’évolution des systèmes très complexes. Dans la métaphore de Lorenz, le battement des ailes d’un papillon au Brésil pourrait finalement conduire à une tornade au Texas qui ne se serait pas produite autrement. Par implication, si vous pouviez revenir en arrière et modifier le passé même légèrement, un avenir différent évoluerait au sein du système. L’avenir contenant votre présent disparaîtrait.

L’effet papillon est bien accepté dans notre monde quotidien, où la physique classique décrit des systèmes au-dessus de l’échelle atomique. Mais dans le monde submicroscopique où règne la mécanique quantique, des règles différentes – et très étranges – s’appliquent. L’effet papillon est-il toujours vrai? Sinon, que se passe-t-il à la place?

Comme nous le décrivons dans un article revu par des pairs dans Physical Review Letters, nous avons exploré cette facette de la mécanique quantique lorsque nous développions une nouvelle méthode pour protéger les informations quantiques. En exploitant la propriété d’intrication quantique induite par une évolution complexe, nous avons voulu mettre les qubits (bits quantiques) dans un état où ils seraient immunisés contre les dommages. Ensuite, ils pourraient être récupérés sans altération, même si quelqu’un essayait d’endommager ou de voler les informations. Cette capacité aiderait à sécuriser les informations quantiques et fournirait également une méthode pour cacher des informations.

Pour ce faire, nous avons commencé par une analyse théorique utilisant les équations de la mécanique quantique – un bon vieux tableau blanc. Ensuite, nous avons mené une expérience sur le processeur quantique IBM-Q.

Pour la phase de théorie du tableau blanc, nous avons comparé l’évolution d’un système quantique complexe à un système de conception identique, mais avec des conditions initiales localement modifiées, en mesurant et donc en modifiant un qubit. Nous nous attendions à un résultat similaire au résultat classique. Autrement dit, à mesure que le système évoluait sur une période suffisamment longue, nous pensions que les variables locales qui décrivaient un qubit particulier dans les systèmes une fois jumelés auraient finalement des valeurs très différentes – en d’autres termes, l’effet papillon.

Dans notre expérience de pensée, nous avons recruté les anciens amis de tous les théoriciens quantiques, Alice et Bob, nos avatars expérimentaux. L’évolution qu’ils considéraient impliquait un circuit qui évolue de manière complexe. Le circuit applique de nombreuses portes quantiques au hasard à de nombreux qubits. Les portes effectuent une opération sur les qubits, et chaque porte représente un pas dans le temps, comme le tic d’une horloge.

C’est l’opération de voyage dans le temps dans notre «monde sur puce» théorique.

Alice prépare l’un de ses qubits dans le temps présent et fait tourner le circuit à l’envers, imitant un voyage dans le temps. Dans le passé, Bob mesure la polarisation du qubit, qui est l’information locale stockée dans le qubit d’Alice. Étant donné que la mesure dans le monde quantique modifie l’état de la particule mesurée, cette mesure change la polarisation, qui est l’information dans ce cas. De plus, selon les lois de la dynamique quantique, cette mesure invasive détruit toutes les corrélations quantiques du qubit avec le reste du monde sur une puce. Ainsi, nous pensions que ce monde passé avait été modifié de telle manière qu’un retour au présent précédent – le futur de ce qubit modifié – changerait le monde entier sur une puce.

Ensuite, nous avons fait avancer le circuit dans le temps pour ramener le monde au temps présent. Selon la vision de Ray Bradbury, les petits dommages de Bob à l’état du qubit auraient dû être rapidement amplifiés au cours de l’évolution complexe dans le temps. Cela signifierait qu’Alice ne pourrait pas récupérer ses informations à la fin. Le papillon écrasé aurait dû radicalement modifier ses informations dans le présent.

Mais ce n’a pas été le cas.

Pour notre prochain test de ces résultats, nous avons mené une expérience similaire dans une simulation sur le processeur quantique IBM-Q. Pour simuler un voyage dans le temps, nous avons envoyé des qubits à travers les portes de l’ordinateur dans l’ordre inverse. Les portes manipulent les qubits et représentent également les pas de temps. Ensuite, nous avons endommagé des informations dans ce passé simulé en mesurant un seul qubit local, tandis que tous les autres qubits ont maintenu leurs corrélations quantiques et sont restés intriqués.

Après la mesure dommageable, nous avons exécuté notre protocole forward-in-time, puis avons mesuré l’état du qubit: il était revenu essentiellement dans le même état qu’avant l’évolution en arrière, plus un petit bruit de fond. Comme l’état initial de l’ensemble du système était fortement enchevêtré dans les corrélations quantiques, la longue évolution complexe a essentiellement récupéré les informations du qubit perturbé.

À notre grande surprise, nous avons non seulement réfuté l’effet papillon dans un système quantique, mais nous avons également trouvé une sorte d’effet sans papillon, comme si le système voulait protéger le présent.

Être fortement enchevêtré au sens quantique signifiait que le système avait initialement des corrélations quantiques robustes entre ses parties. Les qubits enchevêtrés partagent diverses propriétés, telles que la polarisation, et agissent à certains égards comme une seule. Même après avoir changé les informations locales, des corrélations purement quantiques et globales à travers tous les qubits intriqués placent des garde-fous sur la dynamique quantique, les guidant pour restaurer les variables locales endommagées. Plus l’évolution est longue et complexe, plus elle génère de corrélations quantiques, donc meilleures sont nos prédictions et plus le présent est robuste.

On pourrait dire que la réalité en mécanique quantique est d’auto-guérison.

Notre théorie s’applique à une évolution quantique suffisamment complexe dans laquelle les corrélations quantiques entre les différents qubits ont le temps d’apparaître au cours de l’évolution en arrière dans le temps. Cette approche a des applications pratiques, telles que le test de la quanticité des ordinateurs quantiques. Là où il n’est pas certain qu’un ordinateur quantique utilise réellement la mécanique quantique pour obtenir ses résultats – il peut encore s’appuyer sur la physique classique – notre effet sans papillon peut être utilisé pour le tester, car notre effet est purement mécanique quantique. Une autre application potentielle est la protection des informations, car une évolution aléatoire sur un circuit quantique peut protéger un qubit d’une attaque.

Ensuite, nous espérons vérifier expérimentalement l’effet dans un système quantique physique réel dans un laboratoire (pas un ordinateur quantique), probablement en utilisant des atomes ultra-froids, qui se comportent de manière quantique. Cela nous permettra de démontrer l’effet dans des conditions qui pourraient être appliquées au problème pratique de la protection de l’information quantique.

Au-delà de ces utilisations pratiques, l’effet sans papillon soulève des questions intéressantes sur les différences entre le domaine quantique et le monde de la physique classique de notre expérience quotidienne. La plupart des physiciens pensent que la mécanique quantique s’applique à l’échelle que nous pouvons observer, partout où nous regardons, mais elle produit souvent les mêmes prédictions que la physique classique. Les physiciens sont toujours aux prises avec la façon dont le monde classique émerge du monde quantique dans notre vie quotidienne. Dans quelle mesure l’effet sans papillon pourrait s’appliquer dans le monde macroscopique de nos vies est une question ouverte, tout comme le degré auquel l’effet papillon classique pourrait s’appliquer dans le monde quantique. Nous espérons répondre à ces questions lors de recherches futures. Le temps nous le dira.

La recherche décrite ici a été soutenue par le Département américain de l’énergie, Office of Science, Basic Energy Sciences, Materials Sciences and Engineering Division, Condensed Matter Theory Program.