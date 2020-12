Vue du fleuve Paraguay à Asunci n (Paraguay) en octobre 2020, à son plus bas niveau historique, après plusieurs mois de faibles précipitations. . / Nathalia Aguilar / Archives

Madrid, 3 décembre . .- Aucun pays, riche ou pauvre, n’est à l’abri de l’impact sur la santé de l’aggravation de la crise climatique, selon un rapport qui examine plus de 40 indicateurs et qui prévient que l’Europe a le score le plus élevé sur l’indice de vulnérabilité à la chaleur, mettant ses citoyens en danger.

C’est la perspective la plus inquiétante présentée à ce jour, souligne l’étude, dans laquelle ses auteurs résument que les systèmes de santé sont mal préparés à faire face à l’augmentation rapide de la mortalité dans le monde en raison de la chaleur extrême, qui menace aussi le gagne-pain de millions de personnes.

“À moins que des mesures urgentes ne soient prises, le changement climatique menacera de plus en plus la santé mondiale, perturbera les vies et les moyens de subsistance et submergera les systèmes de santé”, conclut le rapport Countdown publié dans The Lancet, rappelant que Au cours des deux dernières décennies, les décès liés à la chaleur chez les personnes âgées ont augmenté de 54%.

Les 120 experts mondiaux de différentes disciplines soulignent que la reprise de la pandémie COVID-19 offre un moment clé pour agir sur l’urgence climatique: une réponse conjointe aux crises convergentes offre l’opportunité d’améliorer la santé publique, de créer une économie durable et de protéger l’environnement.

Et, selon les auteurs, si des mesures urgentes sont prises pour faire face au changement climatique – avec des plans pour respecter les engagements visant à limiter l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 ° C – ces perturbations peuvent être atténuées et réalisées en sa place pour la santé et les avantages économiques.

Dans le même temps, ces mesures pourraient réduire le risque de pandémies futures, car les facteurs à l’origine du changement climatique peuvent également conduire au risque de pandémies zoonotiques.

Mais, si des mesures ne sont pas mises en place, des petites îles aux grandes villes elles peuvent souffrir à l’avenir de «chocs sanitaires» liés au climat, en raison des difficultés à anticiper les impacts des chaleurs extrêmes et à trouver des moyens d’adaptation.

Les effets incluent des niveaux croissants de mortalité liée à la chaleur parmi les personnes vulnérables du monde entier, qui ont fait 296000 morts en 2018.

Les moyens de subsistance sont également menacés car la chaleur affecte de plus en plus la capacité des gens à travailler à l’extérieur dans les régions en développement, avec des implications économiques majeures; L’année dernière, par exemple, l’Inde a représenté 40% des 302 milliards d’heures de travail perdues.

L’Europe, avec une population urbaine vieillissante, a le score le plus élevé de toutes les régions, à 41%, sur l’indice de vulnérabilité à la chaleur, qui combine l’exposition aux vagues de chaleur avec des données sur la la capacité des systèmes de santé à y faire face.

Elle est également responsable de plus d’un tiers de la mortalité liée à la chaleur chez les personnes âgées, avec 104000 décès sur 296000 en 2018.

La région a également subi les répercussions économiques les plus importantes de ces décès, avec des coûts équivalant au revenu moyen de 11 millions de citoyens ou 1,2% du revenu national brut; les coûts les plus élevés ont été observés en Allemagne.

La chaleur et la sécheresse entraînent également une forte augmentation de l’exposition aux incendies de forêt, entraînant, entre autres, des lésions cardiaques et pulmonaires.

Quelque 128 pays ont connu une augmentation de l’exposition de la population aux incendies de forêt depuis le début de 2000, et les États-Unis ont enregistré l’une des plus fortes augmentations.

En outre, d’ici la fin du siècle, le rapport conclut que l’élévation prévue du niveau de la mer pourrait menacer le déplacement de jusqu’à 565 millions de personnes, les exposant à un large éventail de dommages pour la santé.

Le rapport – une collaboration entre des experts de plus de 35 institutions et dirigé par l’University College London – est publié à l’occasion du cinquième anniversaire de l’Accord de Paris.

Du côté espagnol, Jaime Martínez-Urtaza, de l’Université autonome de Barcelone, et Joaquín Trinañes, de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle participent.

Dans des déclarations à Efe, Martínez-Urtaza souligne que la réponse contre la crise climatique doit être collective, “elle ne comprend pas les frontières”, estime cet épidémiologiste.

«La situation est imparable, mais nous sommes dans la phase de pouvoir poser les bases pour tenter de contrôler la situation», explique cet expert, pour qui, si le changement climatique est plus dans les discours que dans les actions, pas tout dans le le rapport est négatif.

Bien que tous les pays n’aient pas de plans nationaux pour la santé et le climat, au milieu d’une année où les citoyens ont plus que jamais fait confiance au secteur de la santé, on observe des signes d’une dynamique croissante de l’engagement climat-santé: jusqu’à 86 pays sont désormais connectés à leurs services météorologiques pour aider à la planification et à l’adaptation de leurs systèmes de santé, dit-il.