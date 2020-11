Les téléphones portables ont été éliminés du programme “Now 12”, ils ne peuvent donc plus être achetés en 12 ou 18 versements sans intérêt

La décision du gouvernement de rétablir le régime des recettes internes pour certains produits électroniques à partir de janvier prochain avait pour double objectif: augmenter la collecte, en période de faible revenu pour le Trésor en raison de la pandémie, et revenir pour générer de plus grands bénéfices pour les articles produits en Terre de Feu par rapport à ceux du reste du monde.

Devant un régime, établi par le gouvernement de Cambiemos, dans lequel en 2024 la taxe serait de 0% pour les, le budget 2021 récemment sanctionné a établi qu’à compter du 1er janvier, les téléphones portables, téléviseurs, moniteurs de PC, climatiseurs et fours à micro-ondes, entre autres produits, qui sont produits sur la grande île doivent payer 6,5% de la taxe intérieure, tandis que ceux qui arrivent de l’étranger, 17 pour cent.

À partir de l’année prochaine, une usine fuegienne qui produit ces articles devra émettre la facture de vente avec la taxe interne discriminée, qui sera ensuite transférée par le secteur de la vente au détail au consommateur. Le taux effectif, comme expliqué par le contribuable Sébastien DominguezDans ce cas, il sera de 7%, alors qu’il s’agit d’un produit importé, qui aura une taxe intérieure de 17%, le taux effectif sera de 20,48%. «La taxe que le commerçant paie au producteur est transférée au consommateur. Ce que vous pouvez faire pour que le prix n’augmente pas autant, c’est renoncer à la marge “expliqua le comptable.

Les produits fabriqués sur la grande île de la Terre de Feu doivent payer une taxe intérieure de 6,5%, tandis que ceux qui arrivent de l’étranger, 17%

Le président de l’Association des usines argentines de terminaux électroniques (Afarte), Frederick Hellemeyer, a dit à Infobae: «L’intention des entreprises qui fabriquent ces produits est de faire tout ce qu’elles peuvent pour éviter l’impact sur le prix de détail. Aujourd’hui le marché est en retrait et la demande ne l’accompagne pas ». Les entreprises ont également eu la demande du gouverneur fuegien, Gustavo Melella, avec qui elles se sont rencontrées pratiquement vendredi de la semaine dernière.

Selon l’exécutif d’Afarte, bien que la quarantaine et le déficit d’échange aient généré dans certains secteurs socio-économiques l’impulsion d’acquérir des produits électroniques, dont le prix a une forte composante liée au prix du dollar, il a précisé que, globalement, le la consommation et la production jusqu’à présent en 2020 sont inférieures aux chiffres de la même période l’an dernier. Dans le seul domaine dans lequel une légère augmentation est prévue est celui des télévisions, mais Hellemeyer a attribué cela au fait que l’année dernière, il avait des chiffres très négatifs. “Le marché est normalement de 3 millions de téléviseurs et l’an dernier 1,4 million ont été fabriqués”, a-t-il déclaré.

Contrairement aux téléphones portables, les téléviseurs peuvent être achetés en 12 et 18 fois sans intérêt

La La production télévisuelle entre janvier et septembre 2020 s’est élevée à 1,38 million, reflétant une croissance de seulement 2,1% par rapport à ce qui a été produit au cours des neuf premiers mois de 2019. Mais la consommation a reculé de 10,5% d’une année sur l’autre, passant de 1,3 million à près de 1,2 million. En tout de l’année dernière, la production n’a pas atteint 2 millions.

En ce qui concerne la mobiles, les statistiques montrent une contraction de 34,3% de la production – elle est passée de 5,6 millions à 3,7 millions – et de 19,9% de la consommation. Comparé aux 5,2 millions que les consommateurs demandaient entre janvier et septembre de l’année dernière, ils en ont acheté 4,2 millions cette année. La production totale de l’année dernière était de 7 millions. Et avec la climatisation, quelque chose de similaire s’est produit. La fabrication s’est effondrée de 35,7% – de 515 298 elle est tombée à 331 094-, tandis que la consommation s’est contractée de 551 052 l’an dernier à 395 127 en septembre 2020, soit 28,30%. Tout au long de 2019, le secteur a produit 850000 climatiseurs.

Ces données sont la démonstration, selon Afarte, qu’il n’y a pas beaucoup de place pour augmenter les prix. Durant les mois les plus critiques de la pandémie, l’écart entre la demande et le manque d’offre a fait bondir les prix de ces produits de manière significative, également favorisé par le large écart de change, qui a atteint 150% en octobre. Dans le cas de téléphones portables, la situation est devenue encore plus complexe pour les consommateurs car l’article a été exclu de “Now 12”, ils ne peuvent donc plus être achetés en 12 ou 18 fois sans intérêt. Et si maintenant une nouvelle augmentation est ajoutée, de la taxe intérieure, la demande continuera à être à la traîne.

Il n’y a pas beaucoup de marge pour augmenter les prix (Afarte)

Interrogé à ce sujet, l’analyste Enrique Carrier Il a précisé qu’aujourd’hui le taux moyen de renouvellement des téléphones portables est de 30 mois, alors qu’il y a quatre ans, il était de 18. «Aujourd’hui, les gens ont le même téléphone portable qu’il y a deux ans. Parce que les fonctions ne varient pas. Vous pouvez toujours faire les mêmes choses. Et il y a eu une forte perte de pouvoir d’achat, une forte baisse de l’emploi », a-t-il précisé. Quant à l’impact que la nouvelle taxe intérieure pourrait avoir sur les prix, Carrier l’a lié à l’évolution des ventes, mais était convaincu que, tôt ou tard, le transfert se ferait.

À partir de les usines s’assurent d’analyser les mécanismes pour renoncer à une partie de la rentabilité pour éviter que le prix ne bondisse de 7% ou plus, et déclarent qu’elles attendent la même chose de la vente au détail. Des sources commerciales ont précisé qu’elles entamaient cette négociation pour partager le coût de la taxe et maintenir le prix public des produits. Mais dans tous les cas, ils ne pourront pas le faire.

D’une chaîne de supermarchés, qui vendent ces produits, a affirmé à ce médium: «Nous perdons de l’argent et ils ont un résultat positif. Nous ne pouvons pas diviser les coûts d’absorption “.

Prix ​​des produits qui paieront les taxes intérieures

Dans le cas de téléphones portables, les prix commencent à 10 000 $, les prix bas de gamme vont de 20 000 $ à 40 000 $ pour le milieu de gamme et peuvent dépasser 100 000 $ pour le haut de gamme. Quant au financement, aujourd’hui le maximum que proposent les chaînes sont de 6 versements sans intérêt.

Dans le cas de télévisions, un téléviseur intelligent HD de 43 pouces a une valeur approximative, selon la marque, de 35 000 $, tandis qu’un 32 pouces, environ 25 000 pesos.

Les air conditionnéPendant ce temps, le froid / chaleur de 3000 frigories varie entre 40 000 $ et 50 000 $. Celles de 4 500 frigories coûtent environ 65 000 $.

Tandis que le four à micro-ondes, ont un prix moyen, selon les marques, de 20 000 pesos.

