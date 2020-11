Une semaine de corrections généralisées sur les marchés boursiers mondiaux, plus accentuées en Europe et aux États-Unis et douces en Asie, où en l’absence d’indicateurs macroéconomiques pertinents au-delà des PMI d’octobre et du PIB chinois au 3T20, les L’évolution de la pandémie en Europe et l’absence d’accord politique aux États-Unis pour mettre en œuvre un nouveau programme de relance budgétaire ont renvoyé les investisseurs à une réalité peu flatteuse.

Cette situation se reflète parfaitement dans les résultats des entreprises qui continuent de conforter la thèse de la reprise économique en «K», où certaines entreprises ont profité de la situation et d’autres peinent à survivre.

Ainsi, l’Ibex s’est révélé le meilleur indice européen car il est resté stable sur la semaine contre des corrections de 1,7% en Eurostoxx 50, -2% en Dax et -0,8% en Cac, tandis qu’aux Etats-Unis S&P et Nasdaq ont reculé d’environ 1,5%. En Asie, en revanche, les indices chinois ont eu un comportement mitigé tandis que le Nikkei japonais est resté stable.

Fait à noter cette semaine, l’UE a commencé hier à lever des fonds pour financer le programme SURE (100 000 millions d’euros en 2020-2021) visant à financer les ERTE issus de la pandémie. Des obligations à 10 et 20 ans ont été émises pour un montant de 17 000 millions d’euros avec une demande record (233 000 millions d’euros, 13,7x sursouscription).

Les progrès continuent pour obtenir le vaccin et les traitements contre la maladie, même si le défi n’est pas seulement son obtention fiable mais aussi sa large distribution, de sorte que nous n’avons pas de solution généralisée à cet égard avant le milieu de l’année. 2021, même si l’annonce d’un vaccin serait sans aucun doute un important catalyseur de reprise.

Sur le plan politique, le deuxième et dernier débat présidentiel entre Trump et Biden a eu lieu, moins dur et chaotique que le premier. Il est à noter qu’environ 50 millions d’Américains (sur un total d’électeurs en 2016 d’environ 138 millions qui devrait augmenter en 2020) auraient déjà voté par correspondance, 10 à 11 jours avant les élections. On rappelle que Trump a déjà prévenu qu’il pourrait contester le résultat électoral en cas d’observation de fraude lors du vote par courrier. Ainsi, le décompte pourrait être allongé et la Cour suprême pourrait même avoir à décider du gagnant, dans un processus qui s’éterniserait dans le temps et, sans aucun doute, apporterait une grande volatilité et incertitude aux marchés.

Quant à la saison des résultats, elle gagne du terrain aux États-Unis et en Europe avant l’attaque de cette semaine. Dans le S&P, avec 25% de l’indice rapporté, 81% des entreprises ont battu les estimations en chiffre d’affaires et 84% en BPA, qui ont enregistré des baisses de 3,7% et 17,2% respectivement, avec les secteurs de l’énergie et de l’industrie et la consommation cyclique particulièrement pénalisée, tandis que la santé, la consommation stable et la technologie sont les seules à afficher une croissance.

La BCE se réunit ce jeudi 29 octobre. Nous considérons que la pression sur la BCE pour augmenter ses stimuli monétaires s’accroît de plus en plus (PEPP actuel 1,35 milliard d’euros, valable jusqu’au 21 juin et dont il a déjà été exécuté autour de 50%), comme on peut le voir sur les derniers commentaires de sa présidente Christine Lagarde et de son économiste en chef Philip Lane en déclarant que les risques de baisse de l’activité économique persistent. Cette pression provient de plusieurs facteurs: 1) le ralentissement du rythme de la reprise dû aux restrictions de mobilité qui cherchent à contenir l’expansion de Covid; 2) pressions désinflationnistes, avec l’IPC général de septembre à -0,3% en GA et le taux sous-jacent à + 0,2% en GA par rapport à l’objectif de 2%, et 3) l’appréciation de l’euro, qui accumule + 11% par rapport aux plus bas de mars.