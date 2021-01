«Aujourd’hui, il fait ce programme car ils ont augmenté notre vitesse et envoyé un technicien pour fournir une assistance et être en mesure de transmettre ce programme, Mais aujourd’hui, ce n’est pas tous les jours, nous sommes isolés ici par la route et le seul moyen d’y arriver est par voie maritime et aérienne, et pour communiquer avec notre peuple, c’est grâce à la connectivité mobile qui échoue ici à Bahía Solano.”Quelques mots que le maire de cette municipalité, Ulmer Mosquera, a adressés au président colombien, Iván Duque, lors de la dernière émission de« Prévention et action ».

Le président local, interrogé sur la gestion qui a été donnée à la pandémie de covid-19 dans la population Chocoan, pour les différentes aides envoyées par l’Etat et pour le travail réalisé avec le Fonds de Promotion Touriste, Fontur, a répondu au chef de la branche administrative, reconnaissant certains des progrès qui ont été accomplis au cours de la dernière année et énumérant certains des besoins historiques qui sont toujours présentes dans la population.

“Ici, le service de téléphonie mobile échoue tous les jours, et parfois, nous passons jusqu’à dix jours sans accès aux données et à la voix. Ici, Claro et AndiRed fournissent le service, qui est un service d’État, mais les deux échouent », a déclaré Mosquera.

De même, il a souligné que «les axes les plus importants de notre économie sont la pêche et le tourisme. Ils ont été atténués par la pandémie qui nous affecte encore, mais ils doivent être réactivés. Il faut que nous ayons un aéroport décent pour cette relance économique. Il est nécessaire que nous disposions également d’un quai de cabotage digne pour cette relance économique, Monsieur le Président », a déclaré Mosquera.

Immédiatement, Duque a répondu uniquement sur la question du signal du téléphone portable: «Nous avions parlé avec le ministre —ICT— Karen Abudinen et avec le ministre —Science, Technologie et Innovation— Mabel Torres, qui est une fille de cette terre et qui aussi accompagner ce soir, quoi L’un des défis pour nous est de laisser la situation de la connectivité et de l’Internet haut débit résolue en 2021 ».

Cependant, la question des terminaux de mobilité est restée en suspens. Cette infrastructure, qui contribue au tourisme dans la municipalité, célèbre pour l’observation des baleines, n’a pas été abordée par le gouvernement national récemment. En fait, les seuls projets modérément similaires actuellement sont ceux de l’amélioration de l’infrastructure touristique du Parc Naturel National d’Utría, sous la tutelle de Fontur, et l’achèvement de la route du district de Bahía Solano – El Valle, sous la responsabilité d’Invías.

Ce dernier, a déclaré le président national, “est l’une des artères qui ont été attendues et que nous sommes en train de mettre en œuvre”. C’est environ 4,6 km de route qui mènent du chef municipal de la commune au district susmentionné, où Mosquera est né, et dont la date de livraison sera confirmée samedi prochain, 16 janvier.

Après cette réponse, le maire a poursuivi en notant que dans la ville il y a eu 90 cas de contagion du covid-19 et que, bien qu’il existe un hôpital de premier ordre qui fournit également des services à la municipalité voisine de Juradó, un hôpital régional de deuxième niveau est également nécessaire. “C’est un pari du gouvernement national, car nous avons réalisé que le ministre de la Santé a fait des expressions tendant à ce qu’un hôpital soit construit ici à Bahía Solano, comment j’aimerais que vous nous appeliez dans ce sens”, a conclu Mosquera .

Cependant, Duke a transmis le problème de donner la parole au ministre Torres.

Il est à noter que le président colombien est à Bahía Solano pour tenir la promesse faite lors d’un conseil de sécurité tenu il y a un peu moins d’un mois, de passer la nuit dans la commune pour écouter les besoins de la population, comme le renforcement de la pêche artisanale et la promotion de la chaîne de pêche.

“Je voudrais Dans ce cadre de besoins que vous avez bien dit sont historiques et doivent être résolus, Nous veillons à ce que les investissements de Fontur, et ceux qui seront réalisés dans le cadre de la réactivation, permettent également à nos pêcheurs de Bahía Solano, notre communauté d’artisans, nos communautés indigènes, de le montrer à tous les Colombiens », a-t-il ajouté Duque, qui est également dans la région pour annoncer les progrès sur les routes Chocó – Antioquia et Chocó – Risaralda.

