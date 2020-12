Mercredi 23 décembre, une date qui restera sans aucun doute programmée dans le record historique mexicain. Et c’est que c’est le jour où le premier lot de vaccins contre le COVID-19 est arrivé dans le pays, un virus qui a soumis le monde entier pendant presque toute l’année 2020.

«Il est vrai que nous sommes toujours confrontés à une énorme et énorme pandémie, la pire que nous ayons jamais connue. Mais aujourd’hui c’est le début de la fin de cette pandémie », a assuré le secrétaire aux Relations extérieures, Marcelo Ebrard, de l’aéroport international de Mexico, après l’arrivée du premier lot de 3.000 vaccins contre ce coronavirus dont, à ce jour aujourd’hui, au Mexique, ils ont été infectés 1338426 personnes et 119495 autres malheureusement, ils sont décédés.

C’est l’un des premiers envois de vaccins d’arriver en Amérique latine, depuis Le Mexique sera le premier pays de la région en appliquant l’antidote. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que le Mexique était l’un des 10 premiers pays au monde à recevoir le vaccin, et pour cette raison, il a remercié le soutien de Pfizer et de la société de livraison DHL (engagée par la société pharmaceutique). “Nous devions arriver sans tarder et voici le vaccin, nous avons déjà atteint ce premier objectif.”

Ebrard a annoncé mardi qu’ils seraient debout 1,4 million de doses ceux qui arriveront au Mexique jusqu’au 31 janvier grâce à un pont aérien entre le Mexique et la Belgique. Pour sa part, le président Andrés Manuel López Obrador, a rapporté Palais national qui demain commencera avec le plan national de vaccination contre le COVID-19.

«Aujourd’hui, nous pouvons clairement voir que nous allons les vaincre, ces virus qui sont venus perturber nos vies. Et c’est pourquoi nous disons que nous avons de l’espoir et que nous sommes très heureux aujourd’hui … et demain la vaccination commence, car nous serons plus heureux », le chancelier a célébré depuis le hangar de l’AICM.

Il a également réitéré que Les premiers à recevoir les doses seront les personnels de santé qui sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus (médecins et infirmières). Il convient de rappeler que, comme les autorités l’ont déjà expliqué, le personnel de santé restant et les personnes âgées de 60 ans et plus (février-avril 2021) suivront. Plus tard, la dose sera appliquée aux personnes âgées de 50 à 59 ans (avril – mai 2021). Dans la quatrième étape, les citoyens âgés de 40 à 49 ans (mai – juin 2021) seront inclus. Enfin, le reste de la population (juin-mars 2022).

Précisément, la veille, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell a expliqué qu’il est envisagé d’atteindre l’objectif de couverture pendant tout en 2021, en plus d’être dispersé en fonction du risque dans lequel se trouve la population. Les facteurs pour déterminer cela sont âge, présence de maladies chroniques et immunodéficiences, entre autres conditions.

Le deuxième objectif est d’avoir un accès suffisant, à propos duquel il a dit que l’accord avec Pfizer est de 34 millions de doses, en plus de travailler avec d’autres sociétés pharmaceutiques. “Il y aura suffisamment d’approvisionnement pour le plan de vaccination élaboré par le secteur de la santé du gouvernement de la République. Ceci signifie que ce sera universel et ce sera gratuit», A-t-il assuré et conclu en disant que il atteindra tout le pays.

Ce lot de vaccin fait partie de l’accord que le Mexique a conclu avec la société pharmaceutique Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. Mais il n’est pas le seul. Le gouvernement fédéral a également signé des accords avec le britannique AstraZeneca (pour 77,2 millions de vaccins) et le chinois CanSino (35 millions de doses).

Dans un précédent message, sur son compte Twitter, Ebrard soulignait: «C’est le début d’un pont aérien géré par DHL !! Merci pour votre soutien au Mexique, ainsi que notre gratitude à Pfizer pour toute votre aide. Demain 24, la vaccination commence sur les instructions du président López Obrador !! ».

Information en développement …