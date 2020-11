15 minutes. L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis (USA), Michael Flynn, a déclaré jeudi que “pour la première fois en plus de 4 ans” il peut respirer “librement et librement”, un jour après le président, Donald Trump, accordé un pardon «complet».

En 2017, Flynn a plaidé coupable d’avoir menti à la police fédérale américaine (FBI) au sujet de sa relation avec l’ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kisliak.

“Je vous dis merci du fond du cœur. Pour la première fois depuis plus de 4 ans et merci à mon avocat intrépide, Sidney Powell, l’ange gardien de la justice américaine, et à des milliers de bonnes personnes à l’énergie inépuisable qui m’a rejoint, aujourd’hui je respire la liberté et la liberté », a-t-il déclaré.

“Jamais plus une famille ou un individu ne devrait être aussi cruellement attaqué, diffamé et menacé que ma famille et moi l’avons été.. Pas vous et vos proches, pas moi, ni le président Trump, ni notre première dame, et les enfants des Trump », a déclaré Flynn, selon NBC.

Cas russe

Flynn n’était à la Maison Blanche que quelques semaines. Il a démissionné début 2017, après qu’il soit devenu public qu’il avait menti jusqu’à 2 fois sur ses contacts avec la Russie.

Après a plaidé coupable à ces événements, mais a ensuite reculé et tenté de faire classer son cas.

Dans un geste controversé, le ministère américain de la Justice a abandonné les charges retenues contre lui au printemps.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump est devenu un exemple des efforts répétés du président actuel pour saper l’enquête sur ses liens avec la Russie, à la suite de la destitution qui a été développée contre lui et s’est terminée par son acquittement.