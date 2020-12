«Aujourd’hui, la bouche se tait»: la revendication incisive d’Ignacio Ambriz à la presse pour sa critique de Rodolfo Cota (Photo: Especial / Cuartoscuro)

Rodolfo Cota, gardien de l’équipe écarlate de Lion, a vécu une semaine intense pleine de réclamations et de théories du complot frustrantes qui l’ont impliqué dans une affaire présumée d’accords pour se permettre de marquer un but au match aller contre le Chivas.

Pendant le match, Cota a eu un mauvais drainage dans la grande zone, comme a culminé avec un penalty et un but de JJ Macías pour égaliser le score et aller au match retour 1-1, avec le but du visiteur qui respire très près.

Les citoyens et les médias ont mis en garde contre d’éventuels messages des gestes et des mouvements oculaires qui auraient indiqué à Macías l’angle auquel la balle devrait être dirigée; l’objectif, ont-ils souligné, aurait été complètement planifié, une situation qui a déjà été complètement niée.

Cependant, l’équipe dirigée par Ignacio Ambriz a battu le représentant de Guadalajara 1-0 au stade camp Nou et ils sont devenus les premiers finalistes du tournoi Guard1anes 2020, en attendant un rival entre les Pumas de la UNAM ou la Cruz Azul Machine.

Le sujet de Cota n’a pas été laissé dans l’encrier, car Nacho Ambriz a blâmé la presse pour la mauvaise gestion des informations, et a assuré que les fausses accusations concernaient le footballeur, mais aussi sa famille, ses enfants, sa femme ou ses parents.

Le directeur technique vétéran de l’institution écarlate a terminé avec un reflet de l’excellent travail que son gardien de but a accompli pendant les deux matchs, en plus de s’assurer que ses arrêts et son professionnalisme ont fait taire plusieurs bouches vers la finale du championnat.

«Je pense que vous vous êtes trop battu et je vous tiens responsable de Cota. Je pense que ça ne va pas, tu dis tout à coup que c’est un spectacle. Ce n’est pas un spectacle pour les enfants de Cota, la femme de Cota, les parents de Cota. Cela me dérange beaucoup. Beaucoup de gens, je suis sûr que je ne me trompe pas, c’est la presse qui a médiatisé les fans, eux aussi ont eu tort de critiquer Cota. Ce n’est pas valable, c’est du football et quand il s’agit de jouer au football, le premier qui va défendre ses joueurs, c’est moi. Aujourd’hui, Cota a fermé la bouche à beaucoup sur ce qu’est Cota en tant que professionnel du football.

De son côté, l’institution sportive a montré son soutien au gardien de but lorsque les critiques ont commencé à submerger les esprits. Le premier était Jesús Martínez, président de la représentant de Guanajuato, qui a envoyé un message au but via ses réseaux sociaux.

“Dans la vie tu dois mettre la main aux gens que nous aimons, nous admirons, et ils nous défendent TOUJOURS (les majuscules sont les siennes) », a écrit le responsable sur son compte Twitter officiel.

À son tour, l’équipe a donné une surprise au gardien de but lors d’une des séances d’entraînement de la semaine. Dans l’un des buts du stade de León, ils ont placé une couverture avec la légende: “Rodolfo Cota, le meilleur gardien du monde, sauve ici”.

Après avoir accédé à la finale, le gardien de but de l’équipe était enthousiaste et loin de jeter ses esprits au sol, il a assuré dans un tweet qu’il n’arrêtera jamais de rêver:

Jouer au football est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant, un rêve que je réalise chaque jour où j’entre sur le terrain. Rien ne m’empêchera de rêver et de m’amuser, avec ces collègues qui me croient et me font confiance en tant que famille. NOUS SOMMES EN FINALE

