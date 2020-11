Instagram

La célèbre actrice et chanteuse Cony Camelo s’est retrouvée dans un désordre énorme sur Twitter après avoir écrit sur Hollywood et l’holocauste que le peuple juif a subi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chameau trillé: “Que serait Hollywood sans l’Holocauste?”. En quelques secondes, des centaines de commentaires ont qualifié l’artiste d’antisémite et offensant des Juifs avec ce commentaire.

Cependant, elle s’est défendue en expliquant: «Hier, j’ai allumé la télévision et ils montraient deux films sur l’Holocauste et je pensais qu’Hollywood était devenu obsédé par le sujet. Sana a écrit cela. Aujourd’hui, la communauté juive est sur le point de fermer mon Twitter, ils m’ont traité d’antisémite, que je les persécute “.

De même, l’actrice a souligné qu’elle avait été agressée verbalement. «Il a même écrit au dirigeant juif de Colombie en disant que je les persécute. Sainte Vierge. Choquant. Je pense que j’ai peur d’eux ».

Le trille à l’origine de toute cette discussion a fini par l’effacer. «J’ai dû supprimer le tweet. Je n’avais jamais été censuré comme ça. Quelle force », a écrit l’artiste.

Marcos Peckel, directeur de la Confédération des communautés juives de Colombie, a vivement critiqué l’actrice: «Mme Cony Camelo expliquera. Sans l’Holocauste, Hollywood et le monde n’auraient pas connu le plus grand crime de l’humanité, ni les chambres à gaz, ni le génocide de 6 millions de Juifs, ni d’autres horreurs indescriptibles et il n’y aurait pas de trilles infâmes et offensantes comme la vôtre ” .

En réponse, Camelo a déclaré que son commentaire ne portait que sur une critique de film. «Ici, nous avons critiqué pendant des années le cinéma national pour ne parler que de guerre, même si nous n’en sommes toujours pas sortis. Le tweet est déjà supprimé mais je n’ai jamais été censuré comme ça. Ils m’ont même dit génocidaire et que je les persécutais. Quelle main effrayante ».

Constanza Camelo, plus connue dans le monde artistique sous le nom de Cony ou Connie Camelo, est une actrice, chanteuse et présentatrice colombienne qui a commencé sa carrière à l’âge de 17 ans en tant que présentatrice d’une bande de la Plaza Sésamo dirigée vers les foyers communautaires de l’Institut colombien du bien-être familial. .

Selon Proimagenes, Camelo a été le présentateur du programme Mucha Música sur CityTv pendant trois ans et a ensuite eu l’occasion d’auditionner pour Los Reyes devant 30 autres candidats.

Après Los Reyes, Cony a participé en tant que co-présentatrice d’artiste pour le Xs Factor de la chaîne RCN. Au cinéma, il a participé, entre autres, dans le court métrage Colombia Cofy (16 mm) du réalisateur Klych López et dans le long métrage Nochebuena de Camila Loboguerrero, avec le rôle d’Esmeralda López.