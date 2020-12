Aujourd’hui, l’avion Aerolineas Argentinas arrive de Moscou, apportant les 300000 premières doses du vaccin Spoutnik V au pays

Aux petites heures du matin de ce jeudi, le vol de Argentine Airlines AR1061 qui apporte les 300 mille premières doses du vaccin Spoutnik V arriveront enfin dans le pays. L’avion est parti de Aéroport international de Moscou Sheremetyevo à 23 (heure locale).

Il Airbus 330-200 de la compagnie aérienne nationale est restée 6 heures dans la capitale russe pour se conformer au processus de chargement des vaccins et aux procédures douanières, puis de retour et d’atterrissage à Buenos Aires après 18 heures de vol. Son arrivée à Ezeiza est prévue pour 9h42, selon la surveillance en temps réel du site Flight Radar, et le gouvernement a annoncé qu’il donnerait plus tard une conférence à ce sujet.

L’équipage est composé de 20 membres, quatre commandants, quatre copilotes et deux remplaçants, ainsi que du personnel de cabine et des techniciens et ramène le secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti, le conseiller présidentiel Cecilia Nicolini et des représentants de l’Administration nationale des médicaments, de l’alimentation et de la technologie médicale (ANMAT).

Les vaccins étaient conditionnés dans des boîtes spéciales capables de garantir une température constante de 18 degrés sous zéro pour leur conservation.

Les vaccins étaient conditionnés dans des boîtes spéciales capables de garantir une température constante de 18 degrés sous zéro pour leur conservation.

La réunion avec la presse a été convoquée à 10h30 et sera dirigée par le chef de cabinet, Santiago Cafiero, qui sera accompagné du Ministre de la Santé, Ginés González García, Carla Vizzotti et Cecilia Nicolini. Ils fourniront des détails sur les 300 000 doses de Spoutnik V et la campagne de vaccination dans la salle Malvinas Argentinas de l’aéroport d’Ezeiza.

L’avion Airbus 330-200 d’Aerolineas Argentinas a été spécialement conditionné pour pouvoir transporter les doses du vaccin Spoutnik V. Dès l’arrivée des doses dans le pays, Il faudrait entre trois et quatre jours pour faire avancer la livraison et coordonner la dernière étape du plan logistique.

Cette semaine Alberto Fernandez a confirmé que “La vaccination commencera le 28, au plus le 29.” Selon le ministère de la Santé, les 300 mille doses ne seront pas emballées à l’aéroport international mais seront distribuées directement aux provinces, selon un quotient basé sur le nombre de médecins et de centres de santé autorisés. La priorité est le personnel de santé et ils seront les premiers à être vaccinés.

Ce sera la première étape du plan de vaccination prévu par le gouvernement, qui comprend l’arrivée de 5 millions de vaccins russes en janvier et un nombre similaire en février. Ceux d’Astrazeneca arriveraient dans les derniers jours de mars, tandis qu’à Casa Rosada, ils espèrent pouvoir compter sur les doses de Pfizer dans les deux prochains mois.

Chargement du vaccin Spoutnik V dans l’avion Aerolineas Argentinas

Pour mener à bien le plan national de vaccination, 116 000 membres des équipes de vaccination appartenant à la nation et aux provinces sont constitués de 36 000 vaccinateurs et 80 000 techniciens de soutien qui agiront dans 7 749 établissements de santé équipés à cet effet.

De plus, un plan de volontariat a été conçu par le biais du Programme ACTIVAR, avec 10 000 personnes et un investissement de 3 500 millions de dollars destiné à l’achat des fournitures nécessaires à la vaccination dans une période pouvant durer un an.

L’Airbus 330-200 de la compagnie aérienne du pavillon est resté dans la capitale russe pendant 6 heures pour se conformer au processus de chargement des vaccins et aux procédures douanières

Selon les données publiées par le ministère de la Santé, 700 000 personnes dans tout le pays font partie du personnel de santé. Ceux-ci seront les premiers à être vaccinés entre décembre et janvier. Ensuite, au deuxième échelon, il y a les forces de sécurité et les enseignants. Dans le troisième sont les plus de 60 ans et dans le quatrième les personnes âgées de 18 à 59 ans qui ont des maladies préexistantes. González García a expliqué dimanche qu’il n’y a toujours pas de vaccin recommandé pour les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes.

J’ai continué à lire:

Comment se déroulera l’opération de distribution des vaccins Spoutnik V qui arriveront aujourd’hui de Russie en Argentine

Coronavirus en Argentine: 8586 nouvelles infections et 60 décès confirmés au cours des dernières 24 heures