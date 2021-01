Petit à petit, des progrès sont réalisés vers la phase finale de fourniture de 22,4 millions de doses de vaccins pour l’Argentine et 150 millions de doses pour la région.

La première expédition de l’ingrédient actif pour fabriquer 6 millions de vaccins Oxford-AstraZeneca est déjà à Ezeiza à destination du Mexique. L’avion Aeromexico -préparé pour transporter jusqu’à 25 tonnes- partirait ce soir. Cela se produit après l’approbation de Régulateurs britanniques – tels que Infobae avait avancé– et l’approbation de l’Administration nationale des médicaments, de l’alimentation et de la technologie médicale (ANMAT) l’utilisation d’urgence de cette formule pour son application en Argentine,

Début du processus de production du vaccin Oxford-AztraZeneca en Argentine à travers le Hub biotech mAbxience (Groupe Insud), tandis que dans Mexique, le laboratoire Liomont sera responsable de compléter le processus de stabilisation, fabrication et conditionnement du médicament.

En ce sens, on pourrait dire que petit à petit Il se dirige vers la phase finale de fourniture de 22,4 millions de doses de vaccins pour l’Argentine et 150 millions de doses pour la région.

“Aujourd’hui, le vaccin contre le COVID-19 est une réalité pour l’Argentine et pour la région qu’il intègre. Depuis le deuxième trimestre de 2020, nous avons travaillé sans relâche pour comprendre quelle était la meilleure alternative d’approvisionnement et pour être en mesure d’apporter le vaccin immédiatement dans notre pays. Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers les dernières étapes du processus de fabrication et d’approvisionnement, et nous permettons à notre pays et à l’Amérique latine de disposer d’un vaccin à but non lucratif efficace, sûr, facile à stocker (2 à 8 degrés) et extrêmement accessible pendant toute la durée de la pandémie. Le plan de production est en cours et le vaccin sera disponible au cours du premier semestre », a-t-il assuré en exclusivité Infobae Agustín Lamas, Président d’AstraZeneca pour le Cône Sud.

«Pour nous, c’est un privilège de produire ce vaccin. Parce que le Vaccin AstraZeneca ce sera un jalon dans l’histoire de la médecine mondiale”A déclaré le médecin et l’homme d’affaires Hugo Sigman, co-fondateur avec son épouse Silvia Gold et PDG de Grupo Insud, lors d’une réunion organisée par la Fondation pour les études sur la santé et la sécurité sociale (FESS) lors de sa 9e Conférence annuelle sur la responsabilité sociale en matière de santé et d’environnement.

“Le vaccin AstraZeneca par décision conjointe avec l’Université d’Oxford va être vendu à but non lucratif, c’est-à-dire sans aucun profit. Cela coûtera entre 3 et 4 dollars, cela dépend du pays et des coûts internes. J’ai eu l’occasion d’écouter le Dr Sarah Gilbert, qui mène le projet et une candidate possible au prix Nobel, qui a dit que l’objectif était de conclure un accord avec une entreprise privée afin que le vaccin puisse être produit en masse partout dans le monde, mais que j’ai eu 3 conditions: que pendant la pandémie une association à but non lucratif a été vendue pour la rendre accessible, qu’elle soit produite à risque avant d’être approuvée, et qu’elle soit distribuée dans le monde entier », a expliqué Sigman.

AZD1222 est né de décennies de recherche sur les vaccins à base d’adénovirus

Comment fonctionne le vaccin? Le virus SARS-CoV-2 regorge de protéines qu’il utilise pour pénétrer dans les cellules humaines. Ces protéines, appelées protéines de pointe, sont une cible alléchante pour des vaccins et des traitements potentiels. Le vaccin Oxford-AstraZeneca repose sur les instructions génétiques du virus pour construire la protéine de pointe. Mais contrairement aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, qui stockent les instructions dans de l’ARN simple brin, le vaccin Oxford utilise de l’ADN double brin.

Les chercheurs ont ajouté le gène de la protéine de pointe du coronavirus à un autre virus appelé adénovirus. Les adénovirus sont des virus courants qui provoquent généralement des rhumes ou des symptômes pseudo-grippaux. L’équipe Oxford-AstraZeneca utilisé une version modifiée d’un adénovirus de chimpanzé, connu sous le nom de ChAdOx1, qui peut pénétrer dans les cellules, mais ne peut pas se répliquer à l’intérieur.

AZD1222 est le fruit de décennies de recherche sur les vaccins à base d’adénovirus. En juillet, le premier a été approuvé pour une utilisation générale: un vaccin contre Ebola, fabriqué par Johnson & Johnson. Et il se poursuit -dans les vides laissés par la hiérarchie qui occupait l’enquête sur COVID-19- avec la réalisation du essais cliniques avancés pour d’autres maladies, telles que VIH et Zika.

Les données publiées début décembre dans le journal médical The Lancet a indiqué que le vaccin est efficace à 62% lorsque deux doses complètes du vaccin sont administrées, mais qu’il est efficace à 90% lorsque la moitié de la première dose est administrée, suivie d’une dose complète dans la seconde.

Il y a quelques jours, c’était le directeur exécutif de la pharmacie AstraZeneca, Pascal Soriot, qui assurait que le laboratoire avait trouvé la “formule gagnante” pour rendre son vaccin contre COVID-19 avoir une efficacité au niveau de ceux de Pfizer / BioNTech , 95% et moderne, 94%. «Nous pensons avoir trouvé la formule gagnante pour atteindre une efficacité qui, après deux doses, est aussi élevée que toutes les autres», a expliqué Soriot au Sunday Sunday Times sur les préparatifs que son entreprise développe avec l’Université d’Oxford.

