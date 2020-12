Autre message fort de Dalma Maradona contre Matías Morla: “Savez-vous pourquoi j’ai déjà gagné?”

La mort de Diego Maradona le 25 novembre a non seulement causé une énorme tristesse à des centaines de millions de fans à travers le monde qui aimaient le footballeur et le directeur technique, mais a également déclenché une lutte acharnée entre toutes les personnes qui l’ont entouré tout au long. de toute sa vie. L’une des confrontations les plus fortes est celle qu’ils entretiennent Dalma Maradona, la fille aînée des Dix, et Matías Morla, l’avocat et avocat de fait qui a accompagné les Dix dans ses dernières années de vie.

Au cours des dernières heures, les différences entre les deux semblent s’être ravivées. Après que l’avocat ait refusé de parler aux filles des Dix au sujet des biens de son client et leur a reproché de ne pas avoir pu aller dans le sillage de l’idole, L’aînée des filles de Villafañe l’a de nouveau nommé sur les réseaux sociaux et a lancé une phrase énergique.

VOIR ÉGALEMENT: Diego, Dalma et les pâquerettes: l’histoire de la photo de Maradona qui parcourt les murs du monde

Tout a commencé lorsqu’un utilisateur a partagé une carte postale d’elle par derrière regardant une peinture murale de Diego avec la phrase: «Et dans les rues, chaque larme était le prix à payer pour te voir dribbler. Le détail était le tatouage que la jeune femme portait sur le dos: l’image emblématique des Dix à côté de Dalma. Dans les commentaires de la publication passionnante, l’aînée des filles de Claudia Villafañe a répondu avec ironie: «Sais-tu pourquoi j’ai déjà gagné Mati? Parce que personne à sa place … la vie ne va jamais tatouer une photo de toi avec mon père ». Et il a conclu en remerciant l’utilisateur de lui avoir envoyé: «Merci Luciana! Je suis magnifique! Je pense que je veux te copier ».

Le tweet de Dalma contre Morla

Ce n’est pas la première fois que Dalma fait face à l’avocat après la mort de son père. Il y a quelques jours, la jeune femme écrivait sur son compte Instagram: «Matías Morla, votre justice sera sociale. Envoyez des audios, demandez aux misérables de vous défendre. Tout le monde sait comment les choses se sont passées, vous vous êtes présenté, lâche. Prenez-moi au téléphone. Je ne m’arrêterai jamais ».

Puis il a accusé: «Des amis journalistes m’appellent pour me dire que Matías Morla est fou d’envoyer de vieux audios. Si vous dites que vous êtes de tels amis, arrêtez de l’exposer (à Diego), sale rat “. Et j’ajoute: “Rien ne vous fera paraître bien, les seules personnes qui vous défendent sont celles de votre condition.”

«Gianinna, qui va déterminer qui sont les héritiers de votre père et ce que j’ai à dire, je suis juge. Donc ce que je recommande en tant que professionnel, c’est que vous fassiez la proposition le plus tôt possible et quand je serai convoqué, j’irai volontiers raconter tout ce que j’ai à dire sur l’héritage de votre père », avait déclaré Morla au La maman de Benjamin il y a quelques jours.

Message de Matías Morla à Gianinna Maradona

Cet audio et sa viralisation ultérieure ont enragé Dalma, qui n’a pas tardé à se rétracter: «Vous ne pouvez pas avoir plus de cagon. Si vous aviez assisté à moi les 200 fois où je vous ai appelé, je l’aurais parfaitement expliqué. J’espère que justice sera rendue et je jure que je ne m’arrêterai pas tant que cela ne se produira pas. Mais sinon, votre condamnation est sociale … Personne ne presse ma sœur, surtout en se demandant si nous sommes les filles de mon père ».

Sur la décision du milieu familial de ne pas le laisser entrer dans la veillée, il ironise: «Et enfin, merci… Heureusement que tu n’es pas allé à la veillée parce que les gens qui t’ont dépassé ont crié au meurtrier… Je t’ai évité une déception.

JE CONTINUE DE LIRE

Diego Maradona a-t-il dédié son livre autobiographique à Laura Cibilla?

Détective privé et téléphones sur écoute: Carlos Ferro Viera et Leo Sucar ont parlé de la jalousie obsessionnelle de Diego Maradona avec Laura Cibilla