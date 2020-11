Ofelia Fuentes, mère d’Edith González, est décédée ce samedi (Photo: Instagram @ edithgonzalezmx1)

Ofelia Fuentes, mère de la disparue Edith González, est décédée ce samedi à 89 ans, comme l’ont confirmé son fils et ses deux petites-filles dans un communiqué publié sur Twitter.

“Au nom de Víctor Manuel González Fuentes, Ukume González et Constanza Creel González, nous informons à nos amis et à l’opinion publique en général la mort malheureuse de Mme Ofelia Fuentes, mère de l’actrice bien-aimée et connue Edith González », explique le document.

Ceci, a également annoncé que Ofelia Fuentes est décédé en raison de maladies chroniques qui s’étaient développées et aggravées au cours de la dernière année de vie.

«Nous nous souviendrons toujours d’elle comme de la femme heureuse, rebelle, charismatique et aimante; fidèle complice de ses petites-filles et fils Víctor Manuel et Edith, dont elle était une éternelle compagne et avec qui elle est sûrement déjà réunie dans la paix de Dieu », indique l’avis.

Il y a un an et cinq mois, Ofelia a perdu sa fille (Photo: Instagram @ lazomargain)

En raison de la situation de la pandémie, la famille a annoncé que les services funéraires ne seraient que pour la famille, «qui apprécie le soutien et l’affection manifestés au cours de cette dernière année qui a été si difficile pour la famille».

Condoléances de son gendre

Lorenzo Lazo, le veuf d’Edith González, a dédié quelques mots à sa belle-mère via son compte Instagram.

“Je chéris tous les bons souvenirs et sourires partagés. Bon voyage, chère Ophélie. Repose en paix”, a exprimé l’homme d’affaires dans son réseau social. Lazo a accompagné ce message d’une image d’Ophélie en noir et blanc.

Un an et cinq mois sans sa fille

Le 13 juin 2019, la nouvelle a été publiée qu’Edith González était décédée le même matin., après un bataille de près de trois ans contre le cancer de l’ovaire. Quelques heures plus tard, dans l’émission Hoy sur Televisa, la maison d’Edith depuis des décennies, la mort de l’actrice, qui n’avait que 54 ans, a été confirmée.

L’actrice a été déconnectée des appareils qui la maintenaient en vie (Photo: Instagram)

Selon les présentateurs de l’émission, González a été hospitalisé et la famille a décidé de la déconnecter des appareils qui la maintenaient en vie.

Edith Elle a été admise à l’hôpital Angeles de Interlomas, et pendant deux semaines avant sa mort, sa santé s’était déjà détériorée. Au moment de sa mort, elle était sans douleur, en paix et entourée des membres de sa famille.

Par un communiqué, Lazo et la famille de l’actrice ont expliqué que González avait “une détérioration soudaine de sa santé résultant d’une récidive du cancer diagnostiqué il y a trois ans”.

“Jusqu’au dernier moment, elle est restée active dans son travail de théâtre et de télévision, avec le professionnalisme et la passion qui l’ont toujours caractérisée.», Ont-ils décrit.

L’actrice a travaillé jusqu’aux derniers moments de sa vie (Photo: ANTONIO CRUZ / CUARTOSCURO)

La déclaration a également souligné la longue carrière d’Edith, qui a commencé à l’âge de 5 ans, dans le cinéma, la radio, le théâtre et la télévision et a remercié les fans de l’actrice pour leur soutien.

Une lutte d’années

En août 2016, la star du feuilleton a révélé par le biais d’une publication Instagram qu’elle avait été trouvée atteinte d’un cancer de l’ovaire.

«Ces derniers jours, j’ai été opéré parce que je souffrais de fortes douleurs à la base abdominale et en effet, ils ont trouvé des tissus cancéreux qui avaient été complètement enlevés. Comme cela fait partie du processus, je vais devoir recevoir un traitement pendant quelques mois. Je suis fort, plein de vie et de travail“A écrit l’actrice.

Le 5 juin 2017, l’actrice a déclaré: «Mon cancer est sous contrôle»Et elle a dit reconnaissante pour toutes les personnes qui l’avaient soutenue.

«À tous, merci beaucoup pour tant d’amour, vos prières, votre affection, tout a été pour, je veux vous dire: aujourd’hui, il y a un journal officiel qui dit renvoi. ETDonc ça veut dire que mon corps a résisté au traitement, ça veut dire que mon cancer est sous contrôle», A déclaré l’actrice à travers une vidéo sur Instagram.

