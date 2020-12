Independiente sera local à Boca dans un classique du football argentin

Boca Juniors vais visiter Indépendant dans un match à la deuxième date du Championnat Zone A qui sera le premier classique depuis le Coupe Diego Maradona, pour les “Xeneizes” qui ont pour mission d’améliorer la version terne qu’ils ont offerte lors de la Copa Libertadores contre le Racing, et pour ceux d’Avellaneda une bonne occasion de laisser derrière lui le goût amer que signifiait l’élimination de la Coupe d’Amérique du Sud.

Le match sera joué à partir de 19.20 dans le stade Libérateurs d’Amérique, d’Independiente, sera arbitré par Mauro Vigliano et télévisé par le signal Fox Sports Premium.

Dans le cas de Boca, qui a entamé sa participation à la deuxième phase du tournoi national par un nul insipide à “La Bombonera” contre Arsenal (1-1), il assumera le match sans plusieurs de ses meilleurs joueurs, car l’objectif est passer les quarts de finale face au Racing, pour cela ils devront vaincre mercredi à domicile la défaite 1-0 qu’ils ont subie au cours de la semaine au «Cilindro» de Avellaneda.

L’entraîneur de Boca, Miguel Ángel Russo, inclura Mauro Zárate et Ramón Ábila comme partants afin qu’ils ajoutent des minutes, et acquièrent un rythme de jeu plus rapide après avoir été blessé ces derniers mois, pour pouvoir les considérer comme des options pour le match contre le Racing, en tenant compte du fait que plusieurs des partants ont considérablement diminué leurs performances dans les jeux récents.

En attendant, ils auront une autre occasion de se montrer, comme cela s’est produit la semaine dernière contre Arsenal, le Péruvien Carlos Zambrano, Diego «Pulpo» González et le Cordovan Julio Buffarini, relégué un peu de la formation de départ parce qu’il a baissé son niveau et un autre parce qu’il ne renouvellera pas Son contrat avec le club et une nouvelle destination devront être recherchés à partir du 1er janvier, même s’il pourrait également se poursuivre jusqu’à la fin de sa relation le 30 juin 2021.

À Independiente, la situation n’est guère meilleure. La défaite contre Lanús (3-1) à Avellaneda jeudi dernier, qui signifiait l’élimination en quarts de finale du Sud-américain, a révélé plusieurs lacunes dans le fonctionnement de l’équipe, et l’entraîneur Lucas Pusineri est conscient que le classique contre Boca représente un bonne chance de récupérer au moins dans le tournoi local, où il ne peut se permettre une autre glissade après avoir perdu contre Huracán (3-2) la dernière date.

Le DT d’Independiente a prévu de modifier la formation qu’il a perdue contre “Garnet”, et il est très probable que le défenseur Sergio Barreto entrera pour Alan Franco ou Alexander Barboza, tandis que le milieu de terrain Juan Pacchini le ferait pour Pablo Hernández et l’ailier de Tucumán. Gonzalo As est juste à côté de Fabricio Bustos.

Le “Rouge” aura son capitaine, Silvio Romero de Cordoue, dans l’attaque, tandis que l’autre Romero, Lucas, ne fera plus partie du jeu car il continue avec la rééducation pour se remettre d’une tension sur le soléaire du la jambe gauche.

Independiente est conscient qu’il est confronté à une bonne opportunité de renverser son image récente, même si ce ne sera pas facile pour l’alternative Boca, qui présentera des joueurs de haut niveau comme Zárate ou Zambrano, ainsi que d’autres jeunes qui souhaitent gagner la considération de l’entraîneur, comme Rosario Gastón Avila et Exequiel Zeballos de Santiago.

L’histoire entre les deux est de 220 matchs, Boca menant par une maigre différence de quatre, puisqu’ils ont remporté 78 contre 74 d’Avellaneda, et il y a eu 68 matchs nuls, dont le dernier en février de cette année à “La Bombonera” par la Super League, qui a terminé de zéro à zéro.

Avec des informations de .

Formations probables:

Indépendant: Sebastian Sosa; Fabricio Bustos ou Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Alan Franco ou Alexander Barboza et Lucas Rodríguez; Juan Pacchini et Carlos Benavídez; Federico Martínez, Lucas González et Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Avila et Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Diego Gonzalez, Gonzalo Maroni et Agustín Obando; Mauro Zarate et Ramón Abila. DT: Miguel Angel Russo.

Arbitre: Mauro Vigliano.

Tribunal: Libertadores de América, d’Independiente.

Heure de début: 19.20.

LA TÉLÉ: Fox Sports.

Tableau des positions:

INFOBAE – SPORTS