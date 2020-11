Du front des femmes et des diversités qui composent le Frente de Todxs Nous soutenons l’initiative du gouvernement national d’envoyer son projet d’interruption volontaire de grossesse au cours de ce mois de novembre et nous demandons instamment son traitement avant la fin de l’année en cours au Congrès national.

La revendication de la légalisation de l’avortement volontaire a une longue histoire de lutte dans notre pays et le soutien social s’est énormément développé grâce à la poussée de toutes les organisations et du mouvement féministe qui ont hissé ce drapeau et surtout de la part de la Campagne nationale pour le droit à un avortement légal, sûr et gratuit, qui a célébré cette année ses 15 ans. En 2018, la marée verte a démontré dans les rues que l’illégalité de l’avortement soumet des milliers de femmes et de personnes enceintes à des situations clandestines et à des conditions dangereuses qui mettent leur vie en danger.

Se référer à la légalisation de l’avortement volontaire Il ne s’agit pas seulement de sortir de la clandestinité une pratique qui existe dans notre pays: c’est aussi à l’État de veiller à garantir l’accès à une santé globale pour tous. Actuellement, ce sont les personnes les plus démunies et les plus vulnérables qui mettent leur vie en danger lorsqu’elles interrompent volontairement une grossesse clandestinement. Sans avortement légal, il n’y a pas de justice sociale.

D’un autre côté, Faire progresser cette législation contribuerait aujourd’hui à décompresser le système de santé, étant donné que les traitements au misoprostol – l’une des méthodes les plus efficaces et les plus sûres – sont ambulatoires. Selon l’Organisation mondiale de la santé, ils ne comportent pas de risques lorsqu’ils sont réalisés avec les informations pertinentes et ne présentent donc pas de complications possibles impliquant l’admission et l’utilisation de lits dans les hôpitaux.

De cet espace, lors de la campagne électorale, nous avons assumé l’engagement de défendre l’autonomie et la souveraineté sur nos corps, l’accès à la santé globale comme droit universel, et la priorité de l’agenda genre et féministe dans les politiques publiques pour garantir la construction d’un projet politique et national plus égalitaire avec justice sociale.

Parler du droit de décider implique de supposer un engagement profond pour garantir l’accès aux droits sexuels, reproductifs et non reproductifs dans le cadre des droits humains fondamentaux. La loi sur l’interruption légale de grossesse s’inscrit alors dans cette ligne et s’inscrit dans le prolongement de la loi sur la santé sexuelle et la procréation responsable votée en 2003, qui, entre autres, garantit la gratuité des méthodes contraceptives dans tout le système de santé publique et la loi. qui établit une éducation sexuelle complète aux différents niveaux d’enseignement approuvés en 2006. D’autres lois contribuant à ces droits sont également l’égalité du mariage (2010) et la loi sur l’identité de genre (2012). C’est notre gouvernement qui a mené des politiques fondamentales pour garantir les droits des femmes, des lesbiennes, des travestis, des trans, des bisexuels, des non-binaires et des intersexes, comme en témoigne la création du ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité et le décret du quota travesti – trans.

Enfin, nous rejetons les actes de menaces et d’intimidation dont les camarades ont fait l’objet ces derniers jours. Le débat autour de la légalisation de l’avortement doit être respectueux des idées et pluriel.

Encore une fois, nous répétons: l’éducation sexuelle pour décider, les contraceptifs pour ne pas avorter et l’avortement légal pour ne pas mourir. Par conséquent, dans ce contexte complexe, Pour reprendre des forces dans les rues, nous nous sommes réunis dans une clé fédérale pour construire de manière créative les méthodes nécessaires pour que les voix, la détermination des millions qui étaient en 2018 soient présentes et que la marée verte inonde tous les espaces; même les sphères législative et exécutive de ces semaines qui définiront pour changer l’histoire.

Bad Board – Allez. Pouvoir féministe BAD JUNTA – Frente Patria Grande. Genres et dissidences Province de Buenos Aires. KOLINA. Buenos Aires 3D. Le collectif. Courant politique et social. Surge du mouvement national. Le champ. La Simón Bolívar – Notre patrie est l’Amérique. Agenda de l’Argentine. Genres Micaela García – Grupo Bicentenario. Nous sommes tous la patrie. Front national incassable pour les femmes, le genre et la diversité. Front des femmes et de la diversité PSol. Torse nu. L’insurrection – Nouvelle rencontre. Genres et dissidences – Nouvelle rencontre. Secrétaire pour le genre et la diversité FTV MILES. Unidxs et Organizadxs. Puebla – Force collective. Mouvement Mayo. Espace politique d’Aires. Les pingouins. Front of Gender and Dissidence Peronist Current 13 avril. Courant national de militantisme. Nouvel espace de participation (NEP). Maison des femmes Dora Barrancos. Terrain. Mercuria – Plateforme culturelle. Libération populaire. Genres Espace Micaela García. Mouvement national paysan indigène – Via Campesina. Le Jauretche. Nous sommes Marea Feminismo Popular. Nous sommes Barrios de Pie. Nous sommes CADH. Nous sommes Auge. Université populaire Barrios de Pie. Juste Homeland Current. Femmes Evita Nacional. Courant péroniste torse nu. Grand front. Patrie compagnon. Le genre et la diversité face aux femmes devant tous les Ensenada. Oui. Voisins contre le néolibéralisme. Le collectif inapproprié. Agenda ouvert. Collectif culturel Pque Chacabuco. Les femmes du grand front. Carina Pita, législatrice, mandat rempli FdT RN. Devant Eva Perón. Façade des genres et de la diversité Milagro Sala. Espace Genre et Diversité du Front d’Enseignement d’Ensenada. Agrupación 25 de Mayo. Front des femmes Genre et diversité Ensenada. La loupe violette. Observatoire avec une perspective de genre. Le collectif féministe inapproprié. Groupe Argentine possible. AGRUPACION JUAN MANUEL DE ROSAS – VICENTE LOPEZ. Front des femmes artisanes. Incendies de féminisme dissident. Front national pour l’égalité du mouvement Evita. Plus de péronisme. Facundo Quiroga Women. Femmes en grand. Association féministe de Lola Mora, Front social Patria Nueva. Les femelles dans le vent, terre de feu. Femmes auto-verrouillées. Mouvement des femmes de San Juan. Parti communiste révolutionnaire. Jeunesse communiste révolutionnaire. Association des enseignants et chercheurs de l’Université de Fuegian, AFUDI, CONADU. Voisins contre le néolibéralisme. Capitanas Mza. Réseau de féminisme populaire Mza. Regroupement le 17 novembre. ETP GDE. MTE HSO. FÉMINISMES ET DIVERSITÉS INTER-SYNDICAUX TIERRA DEL FUEGO. Congrès extraordinaire du Parti communiste PCCE. Bibliothèque populaire Indolatinoamericano Heroes. Je vis. Les femelles du vent. Femmes en lutte. Volontariat des femmes et du territoire. Femmes auto-convoquées de Rio Grande. Association civile et d’assistance Viento de Cambios en Rouge SeccoLealtad. Impact social TDF Semis décolonial. FEUF UNTDF. FEMMES TANGLE DU NORD. Branche féminine mov. Crique Octubres. “Les filles de trois drapeaux” Bariloche. ASSOCIATION DES FEMMES SANS DOMMAGES. Agrupación 12 de Agosto de Lezama. Collectif culturel Lezama. Commission Genre et Dissidence de la FEUF. Isauro Arancibia Trois de février. UTE. A MANGÉ. SUTEBA. UDA. Réseau de genre Bariloche. AIEPO. Le collectif féministe pas un de moins Tilcara Maimara. Front du genre et de l’égalité des chances MUP. Les feux. Outils féministes. Patrie compagnon. Front des femmes et des diversités de Berisso. Groupe politique AquiK San Juan. Le 5 novembre mar chiquita. Loose k Mar Chiquita. LaBasika Mar Chiquita. Conseil municipal des femmes de Tornquist. Les femmes dans la lutte Mar Chiquita. Fetia. Conseil municipal des femmes de Tornquist. Las Piqueteras – Fête de Piquetero. NOUVEAU FRONT SOCIAL PATRIA. Convihvir Lomas. CTA des travailleurs. Espace politique d’Aires. Initiative ILEPOS pour l’émancipation des peuples. Initiatova. Branche féminine Agrupación 8 de Octubre José C. Paz. Mouvement Trans Nadia Echazú. Le Nelly Omar. Péronisme pour la ville. Parlement fédéral Trans. Colonne antiraciste. Diversité populaire. Unité de base “Ce n’était pas magique” San Juan. Frida Scheffer. FEMMES SOCIALISTES POUR VICTORIA SAN JUAN. La patrie est l’autre association. Ici K. FÉMINISMES INTERSINDICAUX ET DIVERSITÉS TIERRA DEL FUEGO. Trois drapeaux. Femmes en lutte. Lohana Berkins-PC National Stream. Le tout avec Cristina. Unité des citoyens du golfe de San Matias. Sensibilisation et participation des citoyens de Rio Negro. ASB. Les femmes dans le front de la rénovation.