15 minutes. Les États-Unis (USA) sont proches de 15 millions de cas de COVID-19, atteignant ce dimanche le chiffre de 14748838 infections et 282231 décès dus à la maladie COVID-19, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale (01h00 GMT le lundi) est de 1 110 décès de plus que le samedi et de 181 309 nouvelles infections.

Les chiffres représentent une baisse par rapport aux jours précédents, où le pays a atteint trois records consécutifs d’infections quotidiennes.

Samedi, 229 859 nouvelles infections au COVID-19 ont été enregistrées aux États-Unis, tandis que la veille, 225 594 nouveaux cas positifs ont été ajoutés aux statistiques de la pandémie aux États-Unis.

L’État de New York reste le plus touché du pays avec 34 958 décès, suivi du Texas (23 135), de la Californie (19 921), de la Floride (19 177) et du New Jersey (17 321).

L’Illinois (14 116), la Pennsylvanie (11 255), le Massachusetts (11 044), le Michigan (10 321, inchangé par rapport à la veille) ou la Géorgie (9 806) sont d’autres États avec un nombre élevé de morts.

En termes d’infections, la Californie reste au premier rang avec 1364561 cas. Le Texas est le suivant avec 1 321 179, la Floride est troisième avec 1 058 074, l’Illinois est quatrième avec 787 573 et New York est à la cinquième place avec 705 827.

Joe Biden sur COVID-19

Dans ce contexte, ce lundi Joe Biden a annoncé les nominés pour constituer son équipe de santé, qui sera dirigée par le Latino Xavier Becerra, en tant que secrétaire à la Santé, qui travaillera avec le Dr Anthony Fauci, qui restera en tant que conseiller médical pour COVID-19 – pour faire face à la pandémie.

En faisant cette annonce, l’équipe de transition a déclaré que cette élection relèverait l’un des «défis les plus difficiles» du pays: «contrôler la pandémie afin que le peuple américain puisse retourner au travail, retrouver la vie et retrouver ses proches». .