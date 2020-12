MEXICO CITY (AP) – André-Pierre Gignac a marqué un doublé en convertissant une paire de pénalités, et les Tigres de Mexico ont battu Olimpia du Honduras 3-0 samedi pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

L’attaquant français a frappé de 11 pas à 45 et 56 minutes pour donner la victoire aux étudiants universitaires, qui attendent le vainqueur du match entre l’Amérique également mexicaine et le Los Angeles FC de la MLS, qui s’est tenu plus tard.

Gignac a atteint cinq buts dans ce tournoi et compte 12 buts au cours de sa vie dans ce tournoi de la Concacaf.

Le défenseur Elvin Casildo a encaissé un but contre son camp à la 78e minute pour l’autre but des Tigres, qui cherchera son premier titre dans ce tournoi, dont il a été vice-champion des éditions 2015-16, 2016-17 et 2019.

La conquête d’un tournoi international est une question en suspens pour l’équipe du nord du Mexique, qui a été la plus dominante de la dernière décennie avec quatre titres de champion au Mexique: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 et Clausura 2019. En plus de leurs défaites À la Concacaf, les Tigres ont perdu la finale de la Copa Libertadores 2015 face à l’Argentine River Plate.

Olimpia a eu le désir d’atteindre son troisième titre à la Concacaf – premier en Ligue des champions. Avant il était monarque de la Champions Cup dans les éditions de 1972 puis en 1988.

Le format actuel a commencé à être joué au cours de la saison 2008-09.

Tigres a dominé la possession du ballon en première mi-temps, mais avec très peu de profondeur et a pris les devants lorsque le Colombien Luis Quiñones a fait un tir dans la zone que Deybi Flores a dévié de sa main pour un penalty. Gignac a tourné bas, à côté du poteau gauche du gardien Edrick Menjívar.

Au début de la seconde période, Raymundo Fulgencio a envoyé un centre de la droite et Jorge Álvarez l’a dévié de la main pour un autre penalty dont Gignac a profité avec un autre tir bas, maintenant à la droite du gardien de but.