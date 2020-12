SHEFFIELD, Angleterre (AP) – Quelques heures après avoir été honoré pour son travail hors du terrain, Marcus Rashford a également contribué devant le but.

L’attaquant a marqué un doublé et Manchester United s’est rallié pour battre Sheffield United 3-2 en Premier League anglaise jeudi.

En début de soirée, la remise des prix FIFA The Best a été diffusée. Dans un segment enregistré, Rashford a reçu le prix de l’agence pour sa campagne de lutte contre la pauvreté des enfants et pour faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il distribue des déjeuners gratuits.

“Cela aura un effet en cascade, car les choses vont commencer à se produire dans d’autres pays également”, a déclaré Rashford.

Les buts de l’attaquant à Bramall Lane ont catapulté United à la sixième place du championnat, à cinq points du leader et monarque Liverpool.

«Une fois de plus, nous avons bien répondu, après avoir perdu un but, nous en avons marqué trois et bien sûr si nous ne terminions pas le match après, tout allait être difficile dans un endroit comme celui-ci», a déclaré Rashford. «Aujourd’hui, nous n’avons rien trouvé auquel nous ne nous attendions pas. Ils se sont battus pour chaque balle. Ils voulaient gagner le match et ils se sont battus pendant 90 minutes. En fin de compte, nous avons obtenu les trois points ».

Pour la sixième fois consécutive en championnat, Man United était désavantagé avant de remporter la victoire. Cette fois, Sheffield a pris les devants avec un but de David McGoldrick à la 5e minute.

Cependant, Rashford a poursuivi après un superbe ballon que Victor Lindelof lui a passé. Il a apporté une touche sublime à nouer à 26 ans.

À 33 ans, Paul Pogba a retrouvé Anthony Martial dans la zone. Le gardien Aaron Ramsdale n’a pas pu garder un premier tir, et a accordé un rebond que l’attaquant n’a pas manqué avant le but vide.

Rashford a marqué six minutes après le début de la seconde période.

Pogba a intercepté une mauvaise remise en jeu et monté une contre-attaque. L’arbitre Michael Oliver a permis au jeu de continuer après une faute sur Mason Greenwood à mi-chemin du jeu qui a abouti à la fin facile de Rashford contre Ramsdale.

“L’arbitre a donné la loi de l’avantage, et c’est probablement pour cela que nous avons marqué le but”, a reconnu Rashford.

Sheffield s’est approché à la 87e minute, avec le ballon qui a dévié vers McGoldrick et est allé aux filets.

VILLA FRUSTRÉE

Aston Villa a raté d’innombrables occasions de marquer en terminant par un match nul 0-0 à Burnley, qui est sorti de la zone de relégation.

Un coup franc d’Anwar El Ghazi et une tête de Kortney Hause s’écrasent sur la barre transversale, tandis que le tir d’Ahmed Elmohamady s’écarte légèrement alors que Villa cherche le but.

La menace de Burnley était légère, mais les accusations de Sean Dyche ont maintenu une séquence trompeuse de trois matchs sans victoire après avoir affronté Everton, Arsenal et Villa.

Aston Villa s’est classée 11e du classement Premier, cinq points sous la quatrième place après avoir échoué à marquer malgré une fin de 27 tirs cadrés.