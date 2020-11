La Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne a entamé sa saison 2020-2021 avec les incertitudes inhérentes à l’urgence sanitaire causée par le COVID-19, avec deux matchs suspendus en raison des conditions météorologiques et des changements de format.

Les duels programmés entre les Bravos de Margarita et les Navegantes del Magallanes, ainsi que celui opposant les Tigres de Aragua contre les Caribes de Anzoátegui ont été suspendus le jour de l’ouverture, dans les deux cas en raison des conditions météorologiques selon les rapports du circuit.

La journée régulière ne comprendra que 40 matchs et les huit équipes ont été divisées en deux divisions de quatre sets. Les deux premières places de chaque division accéderont aux demi-finales qui se joueront dans une série du meilleur des sept matchs, ainsi qu’à la série finale qui définira le champion et le représentant du Venezuela dans la série des Caraïbes 2021 qui se jouera à Mazatlán, au Mexique.

Dans l’activité de ce vendredi, à Barquisimeto, les Eagles de Zulia ont attaqué avec quatre scores en cinquième manche en route vers une victoire 6-4 sur les champions en titre Cardenales de Lara.

Grenny Cumana est allé 2-en-4 avec deux points produits, et Ali Castillo a ajouté un simple RBI de plus de deux pour mener l’attaque des vainqueurs.

La victoire est revenue à Danny Rondon (1-0) après avoir lancé deux manches vides dans le travail de secours, et il a perdu Néstor Molina (0-1) avec trois points et trois coups sûrs à son départ de quatre manches.

À Caracas, Alexander Palma a frappé 5-3 avec trois points produits, et José Rondón est allé 5-3 avec un circuit et deux points produits, lors de la victoire 7-4 de Caracas Leones sur les Sharks de La Guaira.

Luis Chirinos l’a emporté (1-0) avec une et une troisième entrée vierge avec deux supporters, et Gustavo Armas a perdu (0-1), après avoir accordé un score à son soulagement d’une et une troisième manche.

Crismatt brille dans le triomphe des Estrellas Orientales sur Toros en République dominicaine

Nabil Crismatt a réalisé une brillante ouverture pour propulser ce vendredi les Eastern Stars une victoire 7-4 sur les East Bulls dans l’activité de la Ligue dominicaine de baseball professionnel.

Crismatt (2-0) n’a accordé que deux coups sûrs en cinq manches sans but pour remporter la victoire, s’est éloigné et a orné son travail avec trois fans. Le revers est allé au record de Luis Santos (0-1), puni de quatre touchés en seulement deux tiers de la manche.

Cristian Santana a une fiche de 4-2 avec deux points produits et deux points marqués, et Jeremy Pela a également réussi deux coups sûrs et marqué à une occasion pour se démarquer en attaque pour les gagnants.

À Saint-Domingue, les Leones del Escogido ont attaqué deux points dans la même première manche, en route vers une victoire 2-1 sur les Águilas Cibaeñas.

Le joueur de la Ligue Majeure de Baseball Gregory Polanco est allé 1-pour-3-1 avec un RBI tandis que Chas McCormick est allé 3-2 avec une course pour se démarquer dans l’attaque des vainqueurs.

La victoire est revenue à Tai Tiedemann (2-1), avec un soulagement de deux manches et un troisième dans la cible d’un seul coup sûr, tandis que l’inverse est allé au record du partant Yoanner Negrin (2-1), malgré une seule concession. deux touchés et sept coups sûrs en cinq manches.

Les matchs programmés entre les Toros del Este contre les Gigantes del Cibao, et les Tigres del Licey contre les Estrellas Orientales, ont été suspendus car le ministère de la Santé n’a pas donné le feu vert après des flambées de cas positifs dus au covid-19.