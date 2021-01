Ce 21 janvier, José Luis Alomía Zegarra, directeur général de l’épidémiologie a rapporté du Palais national que au Mexique décès confirmés à cause de coronavirus (COVID-19) additionner 146 174 et quoi de neuf 1711283 cas confirmés accumulé. Cela signifie qu’en un jour 1 803 personnes sont mortes et 22 339 ont été infectées.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de contagions actives (avec date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Au niveau national 115 495 cas (6%) sont estimés.

En outre, il y a plus de 2000 décès suspects cela pourrait représenter le total dans les prochaines 24 heures. Aussi, ils ont été comptés 2.160.822 cas négatifs, 1.277.978 personnes récupérées et 4 299 224 personnes notifiées.

(Photo: Cuartoscuro)

La répartition par sexe dans les décès confirmés montrent une prévalence de 63% chez les hommes. L’âge médian des décès est de 64 ans.

En revanche, Mexico, État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León et Jalisco sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs, suivis de Querétaro, Tabasco, Puebla, Coahuila, qui occupe aujourd’hui une position, San Luis Potosí, Morelos, Baja California Sur, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Baja California et Michoacán, comme les entités comptant plus de 1000 cas actifs et qui représentent ensemble 91% des cas actifs dans le pays.

Information en cours …

PLUS SUR CE SUJET:

AMLO a proposé au gouvernement de Campeche de vacciner les enseignants pour qu’ils reviennent en présentiel

Des médecins d’un hôpital de Toluca ont dénoncé avoir été enfermés pour ne pas se plaindre lors de la visite d’Alfredo del Mazo

En raison du COVID-19, la foire de San Marcos est suspendue pour la deuxième année consécutive

Le tribunal a infirmé la décision du juge fédéral: les amparos ne peuvent pas modifier les plans de vaccination contre le COVID-19