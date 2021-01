15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Joe Biden, a publié jeudi son plan de réponse au COVID-19 en l’absence de l’un des membres de l’administration de son prédécesseur, Donald Trump. La proposition comprend 10 décrets et l’implication du Pentagone.

Le plan de 23 pages divulgué par l’équipe de Biden développe les initiatives menées jusqu’à présent et détaille les mesures conçues pour contrôler COVID-19 et aider à la reprise du pays. Les États-Unis sont les plus touchés au monde par le coronavirus, avec 24,4 millions de cas confirmés et 406196 décès.

Selon la chaîne de télévision CNN, à son arrivée à la Maison Blanche, l’équipe de Biden a constaté que l’administration Trump n’avait pas de plan de distribution de vaccins contre COVID-19. Par conséquent, ils doivent le faire à partir de zéro.

Le plan de Biden contre COVID-19 vise à accélérer le taux de vaccination des Américains. Plus précisément, en fournissant plus de fonds aux administrations étatiques et locales. En outre, la création de plus de points de vaccination et une campagne nationale d’éducation pour restaurer la confiance des citoyens.

“La stratégie nationale offre un feuille de route pour sortir les États-Unis de la pire crise de santé publique depuis un siècle“dit le plan.

L’administration Biden prévoit également d’invoquer la loi sur la production de défense. Cette législation a été adoptée en 1950 en réponse à la guerre de Corée. Cela vous permet mobiliser le secteur industriel pour les questions de sécurité nationale, avec la fabrication de masques, respirateurs et autres équipements contre la pandémie.

Détacher de Trump

Le plan du président influence l’augmentation des tests de dépistage du coronavirus. C’est quelque chose que Trump était réticent à faire, considérant que cela ne faisait qu’augmenter les statistiques négatives sur l’incidence de la maladie.

Il se concentre également sur la réouverture en toute sécurité des écoles, des entreprises et des voyages, ainsi que sur le ralentissement de la propagation du virus.. Le COVID-19 cause actuellement environ 3000 décès par jour dans le pays, avec des records allant jusqu’à 4000 ces derniers jours.

Biden devrait élargir les détails de ces mesures «agressives et immédiates» pour contenir la crise pandémique, après avoir annoncé, peu après son investiture mercredi, le utilisation obligatoire des masques dans les zones fédérales. De même, il s’est lancé le défi d’utiliser ce vêtement pendant 100 jours, le même temps qui a été accordé pour obtenir la vaccination de plus de 100 millions d’Américains.

Avec cette initiative, Biden cherche se dissocier de l’administration Trump, qui a fait de l’utilisation de ce vêtement une source de controverse et de déclaration politique.

Biden a également garanti la continuité des États-Unis au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après l’annonce du retrait de Trump. Avec cela, il espère «renforcer» les efforts nationaux pour contrôler la pandémie, selon ses porte-parole.