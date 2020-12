SEATTLE (AP) – Russell Wilson a lancé quatre autres passes de touché pour atteindre un nouveau sommet en carrière de 36 en une saison avant de se reposer au quatrième quart lors de la victoire de 40-3 dimanche contre les Jets par les Seahawks de Seattle. de New York.

Seattle (9-4) a rebondi exactement comme il le souhaitait après la mauvaise performance offensive de la semaine dernière lors d’une défaite contre les Giants de New York, et ils ont maintenu leur égalité avec les Rams de Los Angeles au sommet de l’Ouest de Los Angeles. Conférence nationale.

Wilson a frappé des passes de touché à Freddie Swain et DK Metcalf en première période, et en a ajouté deux autres à Will Dissly et David Moore en troisième période. C’était son cinquième match cette saison avec au moins quatre passes de touché. Metcalf a saisi une caméra de diffusion dans le cadre de sa célébration après avoir attrapé une passe de touché de cinq verges au deuxième quart, son 10e touché de la saison.

Wilson a réussi 21 des 27 passes pour 206 verges et a quitté le match vers la fin de la troisième période, cédant sa place à Geno Smith, l’ancien quart-arrière des Jets qui a fait sa première apparition depuis qu’il a rejoint Seattle la saison dernière.