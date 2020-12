El Canelo Álvarez a célébré le troisième anniversaire de sa fille María Fernanda (Vidéo: Instagram @ Chamonic3)

Après avoir vaincu les Britanniques le 19 décembre Callum Smith et devenir quintuple champion boxe mondiale, Saúl «Canelo» Álvarez voyagé dans sa terre natale, Jalisco, pour célébrer en grand; Ceci malgré le fait que les autorités sanitaires ont demandé à la population mexicaine pas de fêtes compte tenu de l’augmentation considérable des cas de contagion du coronavirus (COVID-19[feminine).

Et c’est que, dans les dernières heures, ils ont circulé dans les réseaux sociaux images et vidéos de ce qui était prétendument le fête d’anniversaire numéro trois de Marie Fernande, La fille de Saul et Fernanda Gomez, le mannequin de 24 ans originaire de Guadalajara.

Des piñatas, un énorme gâteau, des chevaux, des illusionnistes, des mariachi et de la musique de groupe et même des feux d’artifice faisaient partie de la fête organisée dans le ranch luxueux du boxeur, situé dans la ville de Guadalajara.

Même dans certaines vidéos, des petits sont vus déguisés en Woody et Jessie, des personnages du film Disney «Toy Story». Cependant, L’utilisation de masques n’était pas appréciée par les invités, ni la distance saine.

Saúl et la chanteuse Beto Vega (Photo: Capture d’écran)

Des parents proches de Canelo et de son partenaire sont arrivés sur les lieux, ainsi que des amis proches du milieu artistique, comme le grupero Beto Vega, qui a sorti une vidéo dans laquelle il chante avec le “meilleur livre pour livre d’aujourd’hui”.

Dans une autre vidéo, publiée par le compte Instagram de Chamonic3, Fernanda apparaît danser et chanter avec un chapeau de cowboy la chanson de “Bandido”, par Ana Barbara; quelque chose dont l’interprète a profité pour commenter la question: “Hahaha … Quelle bonne musique”.

Cependant, de nombreux autres utilisateurs ils ont exprimé leur mécontentement avant la célébration imprudente:

«Pensez-vous que parce que vous êtes un champion et que vous avez de l’argent, vous pouvez organiser une soirée covid? Comme c’est irresponsable »,« À cause de gens comme celui-ci qui ne suivent pas les ordres du gouvernement, c’est que nous autres devons rester enfermés et qu’ils ont de l’argent mais des pauvres qui ont dû fermer leurs entreprises »,« Il y a des gens qui ne comprennent pas que la pandémie n’a pas encore fini », étaient quelques commentaires qui peuvent être lus.

Fernanda et la fille du couple se sont envolées pour San Antonio, au Texas, le week-end dernier (Vidéo: Instagram @ Chamonic3)

Il convient de noter que Fernanda et le petit “Marifer” ont volé le week-end dernier en avion privé à San Antonio, Texas (USA), pour soutenir Álvarez lors de son combat contre Smith, qu’il a remporté par décision unanime.

Canelo a trois autres enfants: Saul Daniel, qui a neuf mois de moins que María Fernanda, du fait de sa relation avec la femme d’affaires Nelda sepulveda.

Mine Ener, six ans, fruit de sa relation avec Valeria Quiroz et Emily cannelle, 12 ans, que le Jalisco a procréée avec sa petite amie adolescente, Karen Beltran.

Le boxeur a commencé sa relation amoureuse avec Fernanda Gómez dans 2016, et bien que ils ont fini pendant un moment, c’était jusqu’en juillet 2019 quand Fernanda a partagé une nouvelle image de Saúl étreignant sa fille, montrant qu’ils étaient de nouveau ensemble. Aujourd’hui, il semble qu’ils soient plus amoureux que jamais.

Saúl «El Canelo» Álvarez a également révélé son côté le plus partisan aux côtés de sa fille María Fernanda (Photo: Instagram / fernandagmtz)

D’autre part, Saúl a déjà un concurrent pour votre prochain combat. Il s’agit de turc Avni Yildirim, qui a hâte d’obtenir le titre de World Boxing Council (WBC, pour ses sigles en anglais).

C’est le même combattant européen qui a levé la main pour affronter le Mexicain. Assuré que Je me fiche de savoir où est le combat, tant qu’il pourra prétendre au sceptre de l’organisation présidée par Mauricio Sulaimán.

“Je m’en fiche si nous nous battons au Mexique, en Amérique, en Turquie ou sur la luneTant que j’ai ma chance de remporter le titre mondial. Pour moi, il ne s’agit pas tant de combattre Canelo. Il s’agit de se battre pour la ceinture du championnat du monde WBC, la ceinture verte et dorée de renommée mondiale, le prix le plus élevé de la boxe », a-t-il déclaré dans une interview à SunSport.

Avni Yildirim, boxeur turc (Photo: Instagram / @avniyildirim)

Le boxeur turc, qui a presque un an d’inactivitéIl a dit qu’il était impatient que le combat avec le Jalisco ait lieu. A noté que Il a de l’affection pour le pays d’Álvarez, donc ça donnera un bon spectacle au cas où le duel dans la corde serait une réalité.

