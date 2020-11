La défaite de Donald Trump aux élections marque la fin de la stratégie de «pression maximale» pour forcer le départ du président Nicolás Maduro au Venezuela, tandis que l’arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche ouvre une opportunité de promouvoir une solution politique. plusieurs experts ont dit.

Le gouvernement du président républicain a été marqué par des tensions avec Maduro – dont le deuxième mandat n’est pas reconnu par un groupe de plus de 50 pays, dirigé par les États-Unis.

Mais la stratégie de Trump, qui comprenait la menace latente que «toutes les options sont sur la table», n’a pas porté ses fruits et le dirigeant vénézuélien reste dans le palais de Miraflores.

En juillet, Juan González, le conseiller de campagne de Biden, a tracé les grandes lignes pour Cuba et le Venezuela.

González a indiqué sur une tribune dans le magazine Americas Quarterly qu’un gouvernement démocrate va “prendre des mesures sérieuses pour faire face à la situation humanitaire” et déployer “des sanctions intelligentes dans le cadre d’une stratégie internationale plus large pour restaurer la démocratie”.

“L’objectif principal des États-Unis dans les deux pays doit être de faire pression pour un changement démocratique”, a-t-il déclaré.

Dans ce sens, Christopher Sabatini, chercheur sur l’Amérique latine au Chatham House Institute de Londres, a expliqué à l’. que l’objectif de la politique américaine ne changera pas et sera d’assurer une transition démocratique pacifique et la gestion de la crise humanitaire.

Le changement consistera en l’utilisation de la politique de sanctions comme “une stratégie flexible” pour promouvoir “une négociation constructive et efficace pour le départ de Maduro” et “ouvrir une opportunité de collaboration internationale”, a ajouté Sabatini.

Diego Area, directeur associé du groupe de réflexion Atlantic Council, basé à Washington, a également indiqué que “Biden a maintenant une opportunité historique de diriger une coalition internationale pour promouvoir une solution politique au Venezuela”.

Cependant, il a expliqué à l’. que ce sera un “défi” et que pour y parvenir Biden “doit maintenir un soutien bipartite à la question du Venezuela à Washington”, après son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier.

– “Ancré dans la réalité” –

Pour l’analyste Michael Camilleri, “la politique de Biden envers le Venezuela sera ancrée dans la réalité et non dans de simples illusions comme on l’a vu sous l’administration Trump.”

Camilleri a également expliqué que la vision du gouvernement démocrate sera davantage centrée sur le fait qu’il y a une urgence humanitaire qui “nécessite des mesures urgentes”, dans un pays qui traverse une crise économique aiguë, qui a contraint des millions de Vénézuéliens à l’exode.

Et il a souligné que la stratégie de la rhétorique et “les vagues menaces d’action militaire” sous l’administration Trump n’ont pas conduit à une solution à la crise au Venezuela.

Pour cet expert du Dialogue interaméricain, ce que l’on peut attendre du gouvernement dirigé par l’ancien vice-président Barack Obama, c’est que Maduro soit tenu pour responsable des violations des droits de l’homme et que l’accent soit mis davantage sur les citoyens, en commençant par lui donner un statut. Protection temporaire (TPS) aux Vénézuéliens aux États-Unis, une promesse de campagne de Biden.

En outre, Camilleri estime également qu’une stratégie diplomatique orientée vers une solution politique peut être attendue puisque le recours aux sanctions est un outil et non une fin.

– “Il est difficile d’être optimiste” –

Mais pour Benjamin Gedan, conseiller du programme latino-américain au Wilson Center à Washington, «il est difficile d’être optimiste». Le gouvernement Maduro “est plus impitoyable qu’il ne le pensait et bien qu’il soit incompétent dans la gestion économique, il a été étonnamment habile à contourner les sanctions”, a-t-il ajouté.

En outre, Gedan a noté que Maduro conserve le soutien de ses principaux alliés, notamment la Chine, la Russie, la Turquie, l’Iran et Cuba.

Un autre facteur mentionné par Gedan est que l’exode de millions de Vénézuéliens désabusés réduit les chances d’un «soulèvement populaire».

Bien qu’il ait également indiqué que «l’engagement de Biden envers la diplomatie et les forces de ses relations régionales et internationales peuvent créer des opportunités pour une solution négociée».

Pour Area, l’un des principaux changements sera un contraste dans la «vision du temps», dans laquelle une «nouvelle théorie» du changement s’articulera «autour de la capacité du gouvernement Biden à mobiliser la communauté internationale». , y compris plusieurs organisations multilatérales telles que l’Organisation des États américains, le Groupe de Lima et avec un accent particulier sur l’Union européenne.

“Je pense que c’est quelque chose de faisable, mais cela prend du temps.” “Nous n’allons pas assister à un changement de régime ou à une transition démocratique à court terme”, a conclu Area.

an / lda