23/11/2020 Avec ces étapes simples, lutter contre l’acné causée par l’utilisation d’un masque est plus facile que vous ne le pensez. MADRID, 23 (CHANCE) La peau et le masque ne s’entendent pas très bien et après tant d’heures d’utilisation, il est de plus en plus fréquent de devoir faire face aux petits boutons que cela provoque. Ainsi, malgré le fait que cet élément essentiel dû à la pandémie de Covid soit vital pour protéger notre santé, son utilisation pose des problèmes dermatologiques assez gênants pour une grande partie de la population, principalement des femmes. Un phénomène connu sous le nom de maskn – l’acné produite par l’utilisation du masque – qui affecte et complexifie plus de personnes qu’on ne l’imagine. EUROPE ESPAGNE POLITIQUE ABIBY SOCIETY

MADRID, 23 ANS (CHANCE)

La peau et le masque ne s’entendent pas très bien et après tant d’heures d’utilisation, il est de plus en plus fréquent de devoir faire face aux petits boutons que cela provoque. Ainsi, malgré le fait que cet élément essentiel dû à la pandémie de Covid soit vital pour protéger notre santé, son utilisation pose des problèmes dermatologiques assez gênants pour une grande partie de la population, principalement des femmes. Un phénomène connu sous le nom de maskné – l’acné produite par l’utilisation du masque – qui touche et complexifie plus de personnes qu’on ne l’imagine.

Désormais, grâce à Abiby – coffret beauté avec les meilleurs produits de beauté pour prendre soin de soi – nous vous donnons quelques conseils pour prévenir et traiter les imperfections que le manque de ventilation du masque chirurgical provoque sur la peau de notre menton et de nos joues.

1 / Changez souvent de masque. La première règle pour éviter l’apparition de l’acné redoutée dans la zone inférieure de notre visage est de changer souvent de masque afin de limiter le contact avec les germes et bactéries qui se cachent à la surface après plusieurs heures d’utilisation. Dans le cas des masques en tissu, il est également important de les laver régulièrement en machine à laver à haute température, même s’ils sont utilisés au-dessus des masques chirurgicaux.

2 / Utilisez peu de maquillage. Lors de l’utilisation du masque, il est important de ne pas surcharger la peau, en appliquant peu de maquillage sur le visage. Dans ce cas, les yeux gagnent en importance, les rehaussant avec des ombres à paupières, du mascara et un crayon. Cependant, si nécessaire, l’important est d’éviter les produits crèmes qui, en pénétrant les pores dilatés par la chaleur qui se forme sous le masque, favorisent l’apparition d’impuretés.

3 / Nettoyez votre visage matin et après-midi. Le nettoyage est la base de toute routine de beauté et il devient toujours essentiel avec l’utilisation du masque. Pour sa préparation, vous pouvez utiliser de l’eau micellaire, particulièrement adaptée au démaquillage des yeux et des lèvres, ou une crème ou un lait démaquillant, à la fois hydratants et adaptés aux peaux sèches. Abiby recommande d’utiliser un nettoyant rafraîchissant qui détoxifie la peau et lui donne le bon équilibre, comme Evolve Organic Beauty (20 € / 100 ml)

4 / Choisissez un sérum ou un produit anti-imperfections. Une fois que la peau est propre, les sérums qui la nourrissent et l’éclaircissent peuvent aider à prévenir l’apparition de ces boutons embêtants. Les meilleurs sont à base d’acide salicylique, un antibactérien et désinfectant naturel qui aide à accélérer la guérison des petites lésions, à combattre l’inflammation et les infections, et à libérer les follicules pileux en combattant l’acné à la racine.

5 / Utilisez une crème légère pour le visage. Pour que la peau du visage respire même sous le masque, il est pratique d’appliquer des crèmes hydratantes à la texture légère, capables de nourrir l’épiderme sans l’alourdir. Pour lutter contre les imperfections, les meilleurs alliés sont ceux à base de vitamine E et d’acide hyaluronique, qui contribuent également à atténuer les signes du vieillissement. La crème hydratante 24 heures de Collesi, qui pénètre rapidement, procure une agréable sensation de fraîcheur d’hydratation prolongée.

6 / Prenez soin de votre alimentation. Puisque la consommation excessive de graisses, de bonbons ou d’alcool ne fera qu’aggraver la situation et obstruer vos pores.