@luisafernandaw

Luisa Fernanda W a montré des images de son fils Máximo pour célébrer le premier mois de sa naissance. La créatrice de contenu a mis en ligne un article dans lequel elle a écrit: “Aujourd’hui, nous célébrons votre premier mois, mon amour.”

L’influenceuse a également assuré qu’elle était heureuse pour son premier enfant et que l’amour qu’elle ressent pour son bébé dépasse l’entendement en assiégeant “La femme la plus fière”

La photo a presque un million de «j’aime» et on y voit le bébé allongé sur un petit lit gris, vêtu d’un costume de la même couleur. Dans l’autre cliché, Máximo peut être vu tenant une guitare dans un cœur.

Pour sa part, le père du bébé, Pipe Well, il a également montré une photo du petit garçon, où il apparaît portant l’enfant dans ses bras.

«Aujourd’hui, il y a un mois, la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. [Él] Cela me fait rester éveillé tard sans chanter, boire ou faire la fête », a écrit l’artiste sur son compte Instagram.

Les premières images officielles

Le 28 octobre, l’attente de Luisa Fernanda W et Pipe Bueno pour rencontrer leur fils a pris fin. Les personnes célèbres sont finalement devenues parents après 18 heures de travail à la clinique El Rosario del Poblado de Medellín.

Bien que les deux aient partagé le moment sur les réseaux sociaux avec leurs followers, ce n’est que jusqu’au 9 novembre que les parents pour la première fois ont présenté Máximo au monde.

Après que Maluma, le parrain du garçon, ait publié une photo sur Instagram, où le visage du bébé était pleinement visible, Luisa Fernanda et Pipe Bueno ont montré leur premier enfant.

Sur la photo partagée par l’interprète d’Hawaï, il a demandé à ses disciples à quoi il ressemblerait en tant que père. Cet ange est mon filleul Máximo. Au fait, comment me voient-ils comme papa? FÉLICITATIONS @pipebueno et @luisafernandaw je t’aime beaucoup! », A écrit le chanteur.

Plus tard, la youtubeuse a été obligée de partager avec ses fans les photos tant attendues avec ses fans accompagné d’un beau message dédié au nouveau-né.

“MAXIMUM!! Notre fils @pipebueno le sentiment que j’ai dans mon cœur est indescriptible, c’est le plus grand amour de l’univers, je remercie Dieu de m’avoir donné une si grande fortune ÊTRE MÈRE fils tu es ma plus grande fierté, je souhaite que Dieu illumine ton chemin et que aimez Dieu par-dessus tout. Dès le premier moment où je t’ai senti en moi, ma vie a pris tout le sens que je t’aime le plus !! », a exprimé Luisa Fernanda W.

Cela peut t’intéresser

L’histoire de la robe rouge que portait Sofía Vergara dans la nouvelle vidéo de Bad Bunny

La Liendra n’a pas terminé le lycée, mais a assuré qu’il avait obtenu son diplôme l’autre année