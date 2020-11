MEXICO CITY (AP) – Bien que Carlos Vives ait déjà remporté 11 Grammys latins, ses nouvelles nominations pour «Cumbiana» le rendent extrêmement excité.

La star colombienne de vallenato a cette année six nominations dans cinq catégories, dont l’album de l’année et la chanson de l’année pour “À vendre” avec Alejandro Sanz, qui figure sur l’album.

“Cumbiana” lui a également valu des nominations pour le meilleur album fusion contemporain / tropical et la meilleure chanson tropicale, pour “Canción para Rubén” avec Rubén Blades. Et le documentaire qui suit le processus de création de ce projet, “The Lost World of Cumbiana”, est en compétition pour le gramophone du meilleur vidéoclip en version longue.

“C’est la première fois que je veux vraiment les convaincre”, a déclaré Vives, qui est également dans la catégorie de la meilleure chanson tropicale pour sa collaboration sur la chanson de Kany García “Búscame”, lors d’un récent appel vidéo de Bogotá.

«Cumbiana» mêle rythmes africains et indigènes et musique urbaine et électronique à la cumbia, explorant tout un éventail de possibilités que ce genre colombien peut offrir auxquelles il injecte même des voix en français, dans «Rhapsody in the major (for Elena)» et en anglais , dans “Hechicera” avec Jessie Reyez et “The thread” avec Ziggy Marley et Elkin Robinson.

“Il est conçu pour montrer aux gens qu’avec tout cet héritage, je peux créer de nouvelles chansons”, a déclaré Vives. “Parce que c’est le cadeau que nous a fait cette chose diversifiée que notre musique nous a offerte.”

Et il l’appelait “Cumbiana” pour définir une sorte de territoire imaginaire.

“Le territoire de ‘Cumbiana’ atteint le Mexique, parce que le Mexique a pris nos cumbias et les a réinventées et fait leurs cumbias mexicaines, et l’Argentine a fait de même et en Amérique centrale et du Sud, la même chose s’est produite”, a-t-il expliqué.

En Colombie, la cumbia est apparue dans les populations de la côte nord, sur les rives du Rio Grande de la Magdalena et du Rio Sinú, ainsi que dans la Sierra Nevada de Santa Marta, territoires où vivent les ethnies Chimila et Tairona, avec des métriques espagnoles et rythmes et instruments africains et indigènes.

Avec «Cumbiana», Vives a voulu prêter attention aux habitants qui vivent dans ces zones dans des conditions de pauvreté, en plus d’être touchés par les violences dans le pays. Le musicien, qui travaille avec sa fondation Tras La Perla dans ces communautés depuis cinq ans, prend son album comme un message à ses compatriotes.

«C’est un appel à nous, Colombiens, à nous réconcilier dans nos différences», a-t-il dit, «à valoriser notre territoire et à le guérir, à guérir ce que la violence a produit, ce qui a causé des dommages à notre écologie à un système si sophistiqué que non nous avons compris et que nous lui avons fait beaucoup de mal ».

“Quand vous découvrez que la musique que vous faites et qui vous a rendu si célèbre … vient d’eux et c’est grâce à eux, il est très difficile de ne pas commencer à s’occuper de ça”, at-il ajouté.

Vives projette un deuxième volume de “Cumbiana” dans lequel il dit qu’il y aura une fusion colombo-mexicaine. Pour l’instant, il aimerait que les Mexicains voient “Le monde perdu de Cumbiana”, disponible sur Amazon Prime Video.

«Je suis sûr que là-bas à Veracruz, là-bas à Tlacotalpan, ils s’identifieront parce que nous mangeons la même chose, nous avons les mêmes poissons, ces sons de jarochos et de cumbias. Nous sommes les mêmes personnes et le même territoire », a-t-il déclaré. “Je suis heureux de vous raconter une histoire qui a du chagrin, qui a de la douleur, mais qui a en même temps de l’espoir et de la joie.”

Vives a reçu deux Grammy Awards pour le meilleur album tropical latin, pour «Let me go in» (2002) et «More deep heart» (2015). Ses derniers Grammys latins, chanson et enregistrement de l’année, il a gagné en 2016 pour «La bicicleta», sa chanson omniprésente avec Shakira.