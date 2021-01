Julián Gil contrôle déjà la maladie et reste isolé. C’est ainsi qu’il a raconté son expérience lors d’un test positif au COVID-19 (Vidéo: Instagram)

Une autre personne célèbre rejoint la liste des personnalités nationales du divertissement qui ont subi les ravages de la nouvelle infection à coronavirus, et cette fois C’est l’acteur Julián Gil qui a révélé sa contagion, les symptômes puissants qu’il présentait et comment il a vécu une expérience difficile après son séjour à l’hôpital. à la recherche d’une assistance médicale, sans succès, car en raison de la situation de surpeuplement critique qui existe dans les hôpitaux de Mexico et de l’État du Mexique, l’Argentin n’a pas pu accéder à un lit pour être soigné.

Dans son compte Instagram, le mannequin de 50 ans également, qui a récemment fait carrière dans Televisa telenovelas, a partagé une vidéo dans laquelle il a révélé les moments d’angoisse qu’il a vécus lorsqu’il s’est senti fortement affecté par la maladie et le chemin de croix qui a souffert face à l’incertitude. C’est ce qu’il a dit dans le clip de plus de trois minutes:

«J’ai pris grand soin de moi, j’ai suivi les protocoles pendant presque un an depuis que toute cette pandémie a commencé, mais bon, j’ai eu le COVID, je ne sais pas quand, comment ou où cela m’est arrivé, j’ai été infecté… Je n’avais tout simplement pas travaillé à Televisa depuis 10 jours, il est donc exclu que ce soit dans la production de M. Juan Osorio, donc je ne sais pas », a déclaré l’ex-mari de Marjorie de Sousa, avec qui elle a procréé Matías, qui a actuellement quatre ans et est sous la garde du Vénézuélien.

En janvier 2020, l’acteur a partagé sur les réseaux qu’il avait été opéré pour une hernie ombilicale (Photo: Instagram)

L’acteur a souligné que elle avait disparu des réseaux sociaux pendant près d’une semaine parce qu’elle se sentait si mal, et qu’en fait dans les quatre premiers jours ses symptômes étaient très forts, c’est pourquoi il ne voulait pas alarmer son public:

«Aujourd’hui c’est mon cinquième jour, je me sens déjà bien, c’est pourquoi j’ai décidé de l’annoncer maintenant, je me sens bien, mais j’ai très mal passé les premiers jours, avec beaucoup de peur, beaucoup d’incertitude, je souffre déjà un peu de mes poumons et la vérité c’est que j’avais l’air très mal, mais bon je vais bien et je suis toujours isolé à la maison “, a déclaré l’acteur.

Et c’est à cette époque où les symptômes attaquaient si fortement l’acteur de Doctors, Life Line et For Love Without Law, qu’il a cherché à entrer dans un hôpital pour y être soigné, mais n’y a pas réussi car la saturation actuelle qui est habite en ville, a fait qu’il n’y avait même pas de lit pour le recevoir à l’hôpital dont il n’a pas révélé le nom.

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que l’Argentin avait perdu l’autorité parentale de son fils Matías, après une procédure judiciaire tortueuse avec Marjorie de Sousa (Photo: Instagram)

Gil était très reconnaissant à la société Televisa et au réalisateur Juan Osorio, avec qui il travaille sur la telenovela Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille? Il a dit que Il a approché le producteur par téléphone pour lui demander des conseils car l’ex-mari de Niurka Marcos a récemment souffert de la maladie., et bien qu’il soit déjà revenu à son travail, il continue de prendre des précautions extrêmes.

Marjorie de Sousa et Julián Gil se battent en justice depuis plus de 3 ans (Photos: Cuartoscuro)

«Je tiens à remercier M. Juan Osorio et l’entreprise, car le jour où je suis tombé très malade, j’ai essayé d’aller à l’hôpital ici au Mexique, et j’ai même dû demander une ambulance, je ne pouvais entrer dans aucun hôpital au Mexique. Parce qu’il y avait un problème qu’il n’y avait pas de lits, j’ai dû rentrer chez moi, Dieu merci j’ai contacté M. Juan Osorio qui avait déjà traversé la même situation et mis à ma disposition tous vos équipement médical“Dit l’acteur.

Enfin, l’Argentin a été catégorique en demandant au public de prendre soin de lui-même, de prendre toutes les précautions connues pour éviter les risques au milieu de la crise sanitaire, en plus de remercier ses fans pour les expressions d’affection reçues ces derniers jours.