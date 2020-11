Avec des buts de Luis “Chapito” Montes et David “Avión” Ramírez, León a tracé le score (Photo: Instagram @ClubLeon_Oficial)

Lion Oui Santos Laguna Ils ont clôturé ce lundi jour 16 du tournoi Guard1anes 2020. Bien que les Esmeraldas n’aient rien joué, consolidés dans le leadership, les guerriers sont arrivés à Guanajuato dans le besoin d’une victoire pour monter des positions dans le tableau général.

Pour cette raison, ceux de La Comarca ont commencé la rencontre avec le couteau entre les dents. L’intensité caractéristique de L’équipe de Guillermo Almada a dépassé le leader de la compétition, qui n’a pas pu répondre dans les premières minutes du match.

Cependant, après 15 minutes, ceux menés par Ignacio Ambriz Ils ont rappelé qu’ils étaient l’équipe la plus régulière du tournoi. Avec de bonnes touches au milieu de terrain, les Panzas verts ont commencé à rôder à la porte de Carlos Acevedo, bien qu’avec peu de clarté à l’avant.

À la fin, avec le match jumelé, tout semblait que la première mi-temps se terminerait sans l’invité d’honneur. Cependant, L’Argentin Julio Furch surpris avec une chaussure à 40 ′, qui a servi à déplacer les filets de but de Rodolfo Cota, qui a un peu collaboré avec le score de l’adversaire (0-1).

L’Argentin Julio Furch a surpris avec une chaussure à 40 pieds, qui a servi à déplacer les filets de but de Rodolfo Cota (Photo: Twitter @ClubSantos)

La cible de l’Amérique du Sud a enflammé le duel, puisque les guanajuatenses pressés vers l’avant. L’élan a envahi les deux équipes, ce qui causé une petite bagarre au crépuscule pendant les 45 premières minutes.

Cela était dû à un balayage du Mexicain Hugo Rodríguez sur le Colombien Stiven Barreiro, que le sifflement Óscar Mejía a marqué comme un penalty. Cependant, après la revue sur les écrans VAR, l’arbitre a opté pour une simple balle droppée.

Santos a continué son plan à l’aube de la seconde période, mais leur essence s’est épuisée peu à peu. En échange, les habitants de León ont suivi la même ligne avant d’aller se reposer avec le handicap.

L’effort a été fructueux. Après un siège de plusieurs tirs en territoire Santista, Luis «Chapito» Montes a trouvé une balle à 52 ′ sur les limites de la zone. Le milieu de terrain n’a pas hésité et, deux mi-temps, a sorti un tir puissant qui est entré par le coin supérieur droit du but d’Acevedo (1-1).

La chose intéressante à propos de la clôture du match était un autre combat entre les bancs, qui a abouti au tunnel qui mène au vestiaire (Photo: Capture d’écran de Marca Claro)

Bien que le Lion ait déjà assuré la direction, Le pari de Nacho Ambriz n’était pas de baisser les bras. Ses footballeurs ont commencé à danser avec le ballon au centre du terrain, tandis que la défense commençait à contrôler les attaques des visiteurs.

Le pouvoir du super-leader était plus que la faim des verts et des blancs. Grâce à une excellente combinaison de passes et une aide d’Ángel Mena, à 71 ′, le jeune David «Avión» Ramírez a croisé son tir pour battre Acevedo et marque le but gagnant (2-1).

Au cours des 20 dernières minutes du match, les deux clubs avaient plusieurs options pour marquer plus de buts. Cependant, la chose intéressante à propos de la clôture de la réunion c’était un autre combat entre les bancs, qui a été prolongé jusqu’au tunnel menant aux vestiaires.

Le dernier jour du tournoi mexicain, León visitera les Diables rouges de Toluca au stade Nemesio Díez. En échange, Santos recevra Mazatlan au stade Corona pour chercher à terminer dans les huit premiers du tableau et clôturer son éventuelle série de repêchage à domicile.

