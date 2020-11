River ouvre ses huitièmes de finale au domicile de Paranaense

Le moment de vérité commence. L’un des duels les plus attrayants des huitièmes de finale de la Copa Libertadores est celui entre Athletico Paranaense et River, une sorte de réédition de la finale de la Recopa Sudamericana 2019. Le match aller se joue à l’Arena da Baixada. L’arbitre est le Colombien Andrés Rojas et télévise ESPN 2.

“Le rival a gagné et sur leur terrain c’est une équipe difficile, c’est un terrain difficile, un terrain où nous n’avons pas l’habitude de jouer. Nous avons déjà de l’expérience, oui, nous l’avons déjà affrontée dans la Recopa sud-américaine, nous savons à quoi nous allons faire face. Nous allons essayer de nous imposer à travers l’idée avec laquelle nous allons jouer mardi, nous connaissons ces matches de 180 minutes, à quel point ils sont exigeants. Ce sera un match très intense sur un terrain très complexe, très usé, où nous allons devoir nous tenir si nous voulons avoir un bon résultat », a analysé le directeur technique Marcelo Gallardo en avant-première sur son adversaire et le terrain de jeu. (C’est de l’herbe synthétique).

El Millonario, champion en 2018 et finaliste en 2019, a atteint ce stade après avoir obtenu la première place du groupe D, reléguant la Liga de Quito à la deuxième place. Sur le chemin se trouvaient San Pablo de Dani Alves et Binacional de Perú (une équipe qui a marqué 14 buts en deux matchs).

La visite, qui vient de battre Banfield à Florencio Sola et d’atteindre le sommet de son groupe en Coupe de la Ligue professionnelle, a protégé plusieurs joueurs face à cet engagement, tels que Franco Armani, Nicolás De La Cruz et Gonzalo Montiel. . Il en a également profité pour filmer certains qui venaient de blessures ou qui étaient testés positifs pour le coronavirus.

L’équipe locale, qui a passé le tour en deuxième position devant Jorge Wilsterman de Bolivie en raison d’une différence de buts (Peñarol de l’Uruguay et Colo Colo du Chili ont été éliminés), est à la hausse, après avoir récolté quatre victoires consécutives dans le tournoi brésilien (Fortaleza, Goias , Atlético Mineiro et Santos), ce qui lui a permis de s’éloigner de la zone de relégation. Un autre fait en faveur de l’équipe de Curitiba est qu’elle n’a pas encore reçu de buts dans la compétition à domicile, après avoir remporté deux matchs et égalé le reste.

Cependant, dans les dernières heures, le club a annoncé que 6 de ses footballeurs testés positifs pour le coronavirus et ils ratent la série contre River. Ce sont les archers Santos et Jandrei; le défenseur Zé Ivaldo, l’arrière gauche Abner, le milieu Alvarado et le milieu Nikao, leur top figure. Au cours de la semaine dernière, Furacao avait rapporté que le milieu de terrain Fernando Canesin et l’attaquant Geuvanio avaient également été diagnostiqués avec le virus Covid-19.

La revanche aura lieu mardi prochain, 1er décembre, à la même heure, au stade Libertadores de América (le Millionaire est un local sur le court Independiente puisque le Monumental est en construction). Le vainqueur de cette clé sera mesuré dans la prochaine instance contre le vainqueur de Nacional de Uruguay et Independiente del Valle de Ecuador.

Il convient de rappeler qu’à partir de cette instance, le VAR sera utilisé. Dans ce jeu, il sera en charge des Colombiens Nicolás Gallo (VAR) et Carlos Herrera (AVAR).

Formations:

Athletico Paranaense: Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno, João Victor; Richard, Wellington, Leo Cittadini; Carlos Eduardo, Reinaldo et Kayzer. DT: Paulo Autuori.

Rivière: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Santiago Sosa, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez et Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Stade: Arena da Baixada

Arbitre: Andrés Rojas (Colombie)

Temps: 19,15

Teleivsación: ESPN 2