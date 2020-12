Plaque de rivière, qui vient de passer les demi-finales de la Copa Libertadores 2020, il a battu Huracán 3-1 à la deuxième date du Coupe Diego Armando Maradona. Avec une équipe composée d’une majorité de titulaires, le Millionaire mène la Zone de Championnat avec Boca et Argentinos, avec quatre unités.

La visite a pris les devants à la 26e minute avec un but de Matias Suarez et élargi à 34 ′, à travers Nicolas De La Cruz. Dans le plugin, Andres Chavez, d’un penalty à 20 ‘, décompté pour le Globe, mais là encore De La Cruz, la figure du parti, décrète 3-1 à 35’.

La réunion a été jouée dans le Stade Tomás A. Ducó du Parque de los Patricios, avec l’arbitrage de Germán Delfino, qui exclu pour double avertissement à Paulo Díaz à 44 minutes de la seconde mi-temps. Télévisé TNT Sports.

Dans les 45 premières minutes River était de loin supérieur. Une réunion qui a commencé plat et avec peu d’actions dangereuses, l’équipe de Núñez résolu en une demi-heure de jeu. Il avait la possession du ballon (63%), il l’a mieux utilisé, puisqu’il a terminé sept fois, trois sont allés au but et deux ont fini dans un but. De plus, depuis l’élaboration, ceux de Gallardo avaient une efficacité de passes supérieure à 76%, données qui reflétaient leur suprématie et domination absolue pour aller se reposer avec un avantage clair et mérité.

Très peu d’ouragan. Juste une tentative de Briasco, qui a passé le ballon à Hezze, ce demi-tour à l’intérieur de la zone fini forcé et détourné. River avait le sien par le travail de Carrascal, qui vient d’être couvert.

Après vingt minutes au cours desquelles les deux parient sur la balle arrêtée comme pour tenter de générer un danger, River obtient la première main à élimination directe, à 26 m., Avec un débordement de Fabrizio Angileri, qui était connecté depuis Tête pour le colombien J’ai supprimé et cela a permis au Cordovan Suárez de répéter une étrange pirouette, derrière tout le monde, pour violer la clôture Cambeses. Le but a ébranlé la structure d’un Globe qui s’était bien débrouillé dans la section initiale, avec les tâches des jeunes Hezze et Rolón, même lorsqu’il n’a pas apprécié la profondeur dans les derniers mètres. Et tout soupçon de réaction neutralisait cela tir à l’arc au centre de l’Uruguayen De la Cruz (34m.) qui a généré l’immobilité chez le gardien de Cambeses et est resté au bas de l’arc pour décréter le 2-0. Une différence, peut-être exagérée, mais qui récompensait la plus grande hiérarchie collective du Millionnaire. Avant de terminer l’étape, Matías Suárez a fait face à une contre-attaque et a terminé croisé, proche.

En complément, le premier quart d’heure a été très bon pour Huracán, qui a su équilibrer les actions. Le Globe a avancé les lignes, a contesté la possession du ballon et a eu le plus clair dans un centre confus à la zone, dans laquelle Juan Fernando Garro a dirigé la barre transversale à 14. Puis, au moyen d’un Le penalty absurde de Paulo Díaz à Briasco, Andrés Chávez pourrait le changer pour un but. Durant cette période, le Millionnaire a ressenti le coup et pourrait subir l’égalité après une forte sortie d’Armani sur Briasco, qui ont tous réclamé un penalty. Bien que l’infraction ait existé, le jeu précédent aurait dû être annulé par la main d’un footballeur huracan.

River a progressivement ajusté le jeu et les changements de Marcelo Gallardo y sont pour beaucoup. D’abord avec l’entrée de Julián Álvarez, qui avait marqué son but après un grand coup personnel, avec crochet et tir au-dessus de la barre transversale. Et puis, parce que l’entrée de Sosa a donné plus de liberté à Nicolás De La Cruz, qui a décrété le match avec un grand but. À 38 ans, alors que Huracán risquait une égalité, les espaces apparurent, une manœuvre que Carrascal maîtrisait avec brio et que De la Cruz définissait, avec un tir rapproché contre le poteau proche de Cambeses. 3-1 et les affaires conclues.

El Globo est venu d’ajouter trois points lors de la première date de la zone A après avoir retourné le jeu autour d’Independiente: ils ont perdu 0-2 et ont fini par gagner 3-2, tandis que l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo avait égalé 1-1 avec Argentinos Juniors. Désormais, El Bicho, qui a ouvert la deuxième date vendredi avec une victoire contre Arsenal, El Millonario et Boca, qui a retourné le match contre Independiente à la fin, sont les leaders du groupe.

Jeudi soir, à Montevideo, River a battu Nacional de Uruguay 6-2 et a atteint sa qualification pour les demi-finales de l’édition 2020 de la Copa Libertadores. L’équipe de Gallardo a obtenu son septième passeport pour les demi-finales lors des huit participations continentales qu’elle a organisées de mi-2014 à aujourd’hui, avec deux coupes sud-américaines et six Libertadores.

La marque qui sera ratifiée le 5 janvier lors de l’accueil de Palmeiras, du Brésil au match aller, comprend quatre apparitions consécutives en demi-finale de Libertadores, depuis ce match qu’ils ont perdu contre Lanús en 2017. Axé sur les Libertadores, River ne voulait pas non plus négliger le tournoi local, donc les gros titres habituels ont joué contre Huracán, principalement.

Formations:

Ouragan: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Lucas Merolla et Leandro Grimi; Santiago Hezze, Esteban Rolón, Franco Cristaldo; Juan Fernando Garro; Norberto Briasco et Andrés Chávez. DT: Israël Damonte.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz et Fabrizio Angileri; Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini et Nicolás De la Cruz; Jorge Carrascal; Matías Suárez et Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitre: Germán Delfino.

Tribunal: Stade Tomás A. Ducó.

LA TÉLÉ: TNT Sports.

Tableau des positions:

