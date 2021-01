La grand-mère était hypothermique après avoir été laissée pendant plusieurs heures dans le froid intense du matin Photo: (Facebook Let All Doxey Know)

Ce lundi matin, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé des photos d’une grand-mère qui aurait été abandonnée par ses propres proches dans un terrain vague de la municipalité de Papalotla, Tlaxcala.

Dans les réseaux sociaux, ils ont dénoncé que la femme elle aurait été abandonnée par sa fille et son frère. Ils l’ont laissée assise sur un pneu avec seulement une couverture légère pour couvrir le froid intense du matin.

La vieille dame a été secourue par la police locale auquel assistera plus tard le personnel de santé.

Les voisins ont remarqué et ont appelé la police Photo: (Facebook Let All Doxey Know)

Pendant plusieurs heures, la femme est restée à l’air librePar conséquent, au moment du sauvetage par la police municipale de cette communauté, il présentait des symptômes d’hypothermie.

Jusqu’à présent, l’identité de la femme âgée est inconnue, qui portait un pantalon de couleur sombre et un sweat-shirt, en plus de paraître en mauvais état.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi indignés à la nouvelle, ils demandent donc que justice soit faite pour la femme abandonnée dans le froid.

Selon l’article 198 du code pénal de l’État, Cette action est condamnée de trois mois à trois ans de prison Quiconque abandonne une personne âgée incapable de se débrouiller seule.

À Ecatepec: ils ont dit à leur grand-mère de prendre un bain de soleil dans la rue et ils l’ont abandonnée

La femme sans défense a été laissée dans la rue jusque tard dans la nuit malgré le froid extrême dans l’État du Mexique Photo: (Police d’Ecatepec)

La nuit du 30 décembre, La police municipale a secouru une femme dans ses 90 ans, que ses proches avaient laissée dans la rue, alors ils l’ont emmenée dans une maison familiale pour la mettre en lieu sûr.

La vieille femme a évoqué être originaire de l’État d’Oaxaca et être arrivée il y a quelques jours depuis qu’ils l’ont amenée avec l’excuse qu’il y avait des infections à coronavirus. dans la zone.

La femme plus âgée nommée Maura était dans la rue depuis plusieurs heures, alors les voisins ont appelé la police, alors les hommes en uniforme sont allés au Quartier Tablas del Pozo pour aller à sa rescousse et la transférer au refuge pour personnes âgées Casa Amor à DIF Ecatepec.

En raison des abrasions sur sa peau, une enquête a été ouverte pour abus présumé la vieille femme a été soumise.

La femme a dit qu’elle vivait à Oaxaca avec son frère mais qu’elle est décédée et que ses neveux ont décidé de l’amener. à l’État du Mexique.

Vraisemblablement la femme plus âgée Elle a été amenée à prendre un bain de soleil sur le trottoir, mais quand il a commencé à faire froid, ils ne l’ont plus ouvert pour elle.

Amendes et emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans: les peines pour ceux qui abandonnent des personnes âgées au Mexique

Avec 464 voix pour, deux contre et zéro abstention, la Chambre des députés a approuvé une réforme qui sanctionne avec prison, d’un mois à cinq ans, quiconque abandonne une personne âgée, avoir l’obligation d’en prendre soin.

Les députés ont également établi que ceux qui abandonnent une personne âgée sans raison apparente, en plus de la laisser sans ressources pour pouvoir subvenir à ses besoins, pourraient également être soumis à des amendes financières. de 180 à 360 jours, ce qui pourrait atteindre 44 359 pesos.

Un utilisateur a commenté sur la page Facebook du président municipal d’Ecatepec ce qu’il pensait de l’événement aberrant

Dans le cas où l’abandon ne vous causerait aucun dommage, L’autorité parentale ou la tutelle sera également retirée, dans le cas où le délinquant est un ascendant ou un tuteur du délinquant.

Il est également souligné que le crime d’abandon des personnes âgées sera poursuivi à la demande de la partie lésée, mais pour que l’abandon des personnes âgées soit puni, il faut d’abord attendre l’approbation du Sénat et ensuite réformer le Code pénal fédéral dans ses articles 335, 336 et 337.

Il est à noter que l’abandon des personnes âgées sera puni lorsqu’il s’agit d’une personne incapable de prendre soin d’elle-même, est malade ou n’a pas les ressources nécessaires pour vivre.

