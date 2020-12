Les valeurs de la viande bovine ont augmenté de plus de 50% l’année dernière, selon l’IPCVA

Dans un contexte de consommation intérieure de plus en plus dégradée par la baisse du pouvoir d’achat de la population, L’enquête mensuelle réalisée par l’Institut argentin de promotion de la viande de bœuf (IPCVA) a indiqué qu’en novembre dernier, le prix moyen de la viande de bœuf avait enregistré une augmentation mensuelle de 7,4% et 53,6% d’une année sur l’autre.

En ce sens, selon l’IPCVA «la viande de bœuf, qui représente 12% de l’échantillon de bouchers, avait un prix moyen qui présentait des hausses significatives, avec une variation de (+ 5,7%), et la viande de les fermes de consommation légère (jeunes taureaux, génisses et veaux), qui représentent 88% du panier, ont affiché des prix qui ont affiché des hausses importantes, avec une variation de (+ 7,6%) par rapport au mois précédent ».

D’un autre côté, le prix du poulet frais a atteint une hausse mensuelle de 3,3% et 30,5% par rapport à novembre de l’année dernière. De plus, la poitrine de porc présente une hausse par rapport à octobre de 3,5% et 61% d’une année sur l’autre.

L’enquête a été réalisée au cours des première, deuxième et troisième semaines de novembre 2020. L’échantillon analysé est limité à 60 boucheries Capital et GBA, interrogées par téléphone. Le suivi des prix dans les supermarchés a été effectué temporairement en suivant le canal de vente en ligne.

Concernant le comportement du prix de la viande bovine dans les boucheries interrogées, il a connu une augmentation de 7,6% par mois et de 50,5% en glissement annuel, tandis que dans le canal de vente en ligne des supermarchés, le prix présentait un hausse mensuelle de 7% et 65,3% par rapport à novembre de l’année dernière.

À son tour, le rapport détaille que la valeur du bœuf a augmenté le mois dernier de 9,6% par rapport à octobre dernier, dans les points de vente qui desservent les quartiers à haut niveau socio-économique. Dans ceux de niveau socio-économique moyen, les prix ont augmenté de 7,2% et dans ceux de niveau socio-économique ils ont augmenté de 7,6%.

En novembre dernier, le prix du poulet frais a augmenté de 3,3% par mois et de 30,5% d’une année sur l’autre.

Selon les données fournies par l’IPCVA, «Il y a des morceaux de bœuf comme le peceto qui ont un prix qui se traduit par plus de 69 $ le kilo plus élevé dans les supermarchés que chez les bouchers, tandis que la queue de croupe a un prix d’environ 107 $ plus élevé dans les supermarchés par rapport au prix observé en chez le charcutier “, ont commenté les spécialistes.

En outre, ils ont souligné: «Dans le cas de la longe, la différence est proche d’un niveau de 56 $, mais dans ce cas présentant un prix plus élevé en boucherie par rapport aux supermarchés. Dans le cas des coupes de plus grande consommation, telles que les coupes de la roue utilisées dans la préparation des milanesas, la différence de prix dépasse 35 $, dans le cas de la fesse, étant les prix les moins chers dans les supermarchés; dans la viande hachée, les supermarchés vendent le produit à un prix moins cher de 4 dollars, tandis que pour la torréfaction, les supermarchés proposent le produit à un prix proche de 25 dollars le kilogramme inférieur à celui des bouchers ».

En ce qui concerne les autres coupes de viande, un comportement très similaire à celui des coupes de bœuf a été enregistré, où “La poitrine de porc coûte 2,50 $ moins chère dans les grands supermarchés et le prix du poulet entier frais est inférieur de 20 $ le kilogramme dans les supermarchés”, a détaillé le rapport IPCVA.

Autres comparaisons

Le détail présenté par l’Institut a montré qu’au cours des douze derniers mois, la viande bovine avait un prix relatif nettement plus élevé (+ 24,5%) que celui enregistré il y a un an par rapport à la volaille. “En novembre 2019, 2,64 kilogrammes de poulet entier frais avec un kilogramme de rôti ont pu être achetés et au cours du dernier mois de novembre, le pouvoir d’achat du rôti coupé (bœuf) en termes de viande de volaille est passé à 3,28 kilogrammes. “commenté de l’IPCVA.

Et ils ont ajouté: «Cependant, par rapport à la coupe de porc, poitrine de porc, le rôti a montré un prix relatif légèrement plus élevé (+ 0,9%), et le pouvoir d’achat du bœuf est passé de 1,10 à 1,11 kilogramme de viande cochon comparant les mois de novembre 2019 et 2020 ″.

Le mois dernier, le prix de la poitrine de porc a augmenté de 3,5% par mois et de 61% d’une année sur l’autre.

D’autre part, dans chapelet Les prix de détail de la viande bovine, mesurés par téléphone dans 30 points de vente de la ville ainsi que sur la chaîne de supermarchés en ligne, ont augmenté de 8,2% par mois et de 50,6% d’une année sur l’autre en novembre. De plus, le poulet frais a augmenté de 4,8% par rapport à octobre dernier et de 32,8% par rapport à novembre 2019. De son côté, le prix de la poitrine de porc a augmenté de manière significative, de 6,8% par mois et près de 50% d’une année sur l’autre.

Enfin, dans Cordoue le bœuf a augmenté de 6,6% par rapport à octobre et de 44,1% d’une année sur l’autre. Le poulet frais a augmenté de 3,6% par mois et de 31,5% par rapport au même mois de l’année précédente; et pour la poitrine de porc, l’augmentation mensuelle était de 5,9% et l’interannuel de 52,0%.

