Pour la 18e journée du tournoi États-Unis – Major League Soccer 2020, LA Galaxy a réalisé les trois points au stade Dignity Health Sports Park, contre un adversaire qui était un peu à noyer la fête. Les buts du match pour le local ont été inscrits par Giancarlo González (17 ‘1T) et Cristian Pavón (20’ 2T). Alors que le but visiteur a été réalisé par Douglas Martínez (33 ‘2T).

La figure de la réunion était Emiliano Insúa. Le défenseur de LA Galaxy était important car il a dégagé 6 balles dangereuses.

Yony ​​González est un autre acteur clé du Dignity Health Sports Park. L’attaquant de LA Galaxy a donné deux coups de pied au but contre le Real Salt Lake.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y avait 2 réservés: Giancarlo González et Ethan Zubak.

L’entraîneur de LA Galaxy, Dominic Kinnear, a mis en place une formation de 4-5-1 avec David Bingham au but; Julian Araujo, Daniel Steres, Giancarlo González et Emiliano Insúa sur la ligne défensive; Perry Kitchen, Jonathan Dos Santos, Ethan Zubak, Sebastián Lletget et Cristian Pavón au milieu; et Yony González dans l’attaque.

Pour leur part, ceux menés par Freddy Juárez ont été plantés avec une stratégie de 4-5-1 avec Andrew Putna sous les trois costumes; Justen Glad, Marcelo Silva, Chinedum Onuoha, Donny Toia en défense; Everton Luiz, Pablo Enrique Ruíz, Damir Kreilach, Albert Rusnák et Corey Baird au milieu de terrain; et Justin Meram à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Jon Freemon.

Le LA Galaxy se rendra au Vancouver Whitecaps FC lors de la prochaine journée, tandis que le Real SL accueillera le Sporting Kansas City au Rio Tinto Stadium.

Le local est à la vingtième place avec 20 points et 6 victoires, tandis que le visiteur atteint 18 unités et se classe vingt-cinquième dans le tournoi.