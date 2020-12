Dalma et Gianinna à l’hommage à Maradona dans la forêt

Dix jours après la mort de Diego Armando Maradona, Gymnastique La Plata a décidé de rendre un nouvel hommage à celui qui était l’entraîneur de l’équipe au moment de son départ. L’équipe de Lobo avait déjà eu une série de gestes émotionnels à la mémoire de Diez la semaine dernière lors du duel contre Vélez au stade José Amalfitani, mais le club a décidé de poursuivre ces démonstrations d’affection à El Bosque, un endroit que Diego avait. choisi ces derniers temps pour rester connecté au football.

Lors du match précédent contre Huracán, valable pour la dernière date de la phase de groupes de la Coupe Maradona, Dalma et Gianinna Maradona ont sauté sur le terrain de jeu. Des mains du président Gabriel Pellegrino, les jeunes filles ont reçu une série de cadeaux: les 59 T-shirts que le club avait offerts à Diego pour son anniversaire l’année dernière et le premier plongeur qu’il a utilisé comme entraîneur du club.

Puis ils sont entrés dans un groupe de “10” historiques du football argentin, parmi lesquels Rolfi Monténégro et Tito Pompei. Ricardo Bochini, Ariel Ortega et Marcelo Gallardo étaient parmi les invités, mais n’ont pas pu y assister en raison de leurs engagements professionnels et personnels.

Au centre de la cour était le fauteuil dans lequel Maradona était assise à chaque fois qu’il est allé sur le terrain en gymnastique, ce “trône” qui a ensuite été reproduit par de nombreux clubs que le casting de La Plata a visités en 2019 et début 2020. Les deux équipes se sont rendues sur le terrain entre les feux d’artifice et des fusées éclairantes, formées autour de lui, applaudissaient dans la minute de silence et offraient chacune une rose blanche. Ensuite, les strophes de l’hymne argentin ont retenti sous l’œil attentif de Dalma et Gianinna, qui étaient ensemble d’un côté du terrain de jeu. Enfin, les footballeurs de la distribution locale, un à un, ont salué les filles de Diez.

Il y a à peine une semaine, les footballeurs de gymnastique avaient respecté l’hommage que la Ligue professionnelle avait arrangé avec toutes les équipes prenant le terrain avec le maillot argentin avec le numéro 10 et la silhouette Maradona sur le devant, mais ils en ont ajouté quelques-uns. propres timbres: ils sont sortis avec des ballons blancs à la main et l’archer Jorge Fatura Broun a teint une bande de ses cheveux d’une couleur blonde platine, regardez que Pelusa a su immortaliser dans les années 90. Lorsque le moment de la «minute de silence» est arrivé (ce qui n’était pas le cas car il y avait des applaudissements et la chanson «La Mano de Dios» de Rodrigo a retenti), le plus ému Victor Ayala, qui ne pouvait retenir ses larmes.

Après ce match, qui s’est terminé par une victoire 1-0 pour Lobo, dans le vestiaire il y avait des chansons pour Maradona et des célébrations sauvages, qui ont fonctionné comme une façon de se souvenir avec bonheur.

