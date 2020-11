Lors du match aller des quarts de finale de la BetPlay Dimayor League, le Deportivo Cali n’a pas pu tenir la tête à la fin du match contre Equidad. La série s’est terminée 1-1 à Bogotá / (Twitter: @Dimayor).

La dernière ligne droite du football professionnel colombien pour rencontrer le champion de l’édition 2020 de la BetPlay League Dimayor s’est avancée le samedi 28 novembre, au terme d’un championnat de football colombien atypique traversé par la pandémie COVID-19.

Le Deportivo Cali a reçu La Equidad au stade Palmaseca de Palmira avec un score partiel de 1-1 sur le tableau de bord qui a quitté le match aller. Comme dans le match de Bogotá, le match sera doté de la technologie d’assistance vidéo arbitrale (VAR).

Cali défini comme local après le match nul 1-1 à Bogotá

Après le score 1-1 au total dans le duel entre clubs verts, le club qui affrontera le vainqueur de la clé entre Independiente Santa Fe et Deportivo Pasto était connu.

A la 8e minute du match, Cali a été conditionné après l’expulsion de l’arrière gauche, Kevin Velasco. La pièce a été revue par le VAR et le juge central, Carlos Mario Herrera, a analysé la répétition d’un piétinement de Velasco sur Walmer Pacheco, l’arrière droit de La Equidad.

Deux minutes plus tard, l’Uruguayen Matías Mier a pris la faute près de la zone de Caleña, et après une série de rebonds produits par le centre, il a tiré à distance moyenne jusqu’au but et le tir a fini par piquer dans le poteau de la main gauche du gardien David González.

Match temporairement interrompu par des pannes de courant

Vers la 21e minute de jeu, le match a dû être arrêté après que l’une des lumières du stade Palmaseca se soit soudainement éteinte.

Le match a duré 19 minutes à Palmaseca alors que l’arbitre a donné la continuité en attendant que l’équipe technique résout les problèmes électriques.

Reprise du jeu

Le ballon a roulé à nouveau à partir de la 22e minute de jeu et la première arrivée de but clair était sucrée. Une approche de Cali sur l’aile droite d’Agustín Palavecino s’est soldée par un tir au but qui s’est placé entre les jambes du gardien d’Equidad, Diego Novoa, qui a eu la chance que le ballon rebondisse sur le bâton de sa main gauche.

Avant la fin de la première moitié du match, l’entraîneur d’Equidad Alexis García a été contraint de faire une modification après la blessure du défenseur central Andrés Murillo, remplacé par Juan Mahecha, milieu de terrain d’assurance avec le numéro 24.

Deuxième temps

Comme cela s’est produit lors du match aller, les clubs ont été les protagonistes de l’engagement. À la 62e minute, le milieu de terrain de Caleño, Andrés Colorado a reçu un centre dans la zone d’assurance, le milieu de terrain a terminé avec sa poitrine en l’air, le gardien Novoa a touché le ballon de la main et le tir s’est terminé sur la barre transversale.

1-2 sur agrégat

La contre-attaque d’Equidad à la 64e minute a profité de l’homme supplémentaire que le club d’assurance avait sur le terrain et lors d’une passe décisive de Juan Colina à l’Uruguayen Matías Mier, un tir aérien a laissé le gardien David González hors de position, qui a vu comment le La balle a frappé le bâton et a fini par s’engager 0-1.

Voir plus:

Le but “ impossible ” de James Rodríguez que VAR lui a arraché

C’est ainsi que vit aujourd’hui Johan Alexis Ramírez, «l’enfant ange» qui fut un héros dans la tragédie de Chapecoense