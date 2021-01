Comme d’habitude, l’année commence par l’opportunité pour une équipe italienne de broder une nouvelle étoile sur leur écusson. Au stade Mapei Cittá del Tricolore, dans la région de Reggio Emilia, le vainqueur de la Serie A rencontre le vainqueur de la Coupe d’Italie pour la finale de la Super Coupe d’Italie. La Juventus de Cristiano Ronaldo entre en collision avec le Napoli de Gennaro Gattuso. L’arbitre est Paolo Valeri et télévise DirecTV.

Le premier semestre a été bien en deçà des attentes. Les deux équipes se sont limitées à maintenir l’ordre pour se défendre et en attaque, elles manquaient d’idées donc il n’y avait pratiquement pas de situations dans les zones rivales. Les archers, spectateurs de luxe du match, ont dû intervenir dans des situations pas trop compliquées à une exception près.

L’opportunité la plus claire est venue à 28 minutes de la Napoli quand Diego Demme a fui dans la zone, a laissé un homme sur le chemin et a jeté une croix parfaite au deuxième poteau pour Recrutement Lozano, qui a improvisé un pop-corn pour battre sa marque mais son front a été rejeté par Wojciech Szczęsny, pure réflexion.

Cristiano Ronaldo, avec peu de participation au match, a tenté à la 39e minute avec un tir avec sa jambe droite au poteau éloigné du secteur gauche de l’attaque qui est allé haut et n’a pas généré plus de danger.

La possession était distribuée pour les deux, même si les deux manquaient de vitesse lors de la résolution, il leur était donc difficile de compliquer leurs adversaires.

Insigne a raté un penalty à un peu plus de 12 minutes de la fin (.)

Pour la seconde moitié Andrea Pirlo sorti Federico Chiesa et a donné une place à Federico Bernardeschi, qui avant la minute a eu l’occasion de marquer dans un centre de Juan Cuadrado à gauche qui est allé à l’écart laissé par la défense de la Napoli. Cependant, David Ospina a semblé attraper ce ballon au-dessus de la ligne et éviter la chute de son but.

La Vecchia Signora s’est améliorée dans son jeu, il a avancé de plusieurs mètres et a commencé à générer des situations, donc après une demi-heure de match, il a célébré 1 à 0. C’est un corner peigné dans le premier qui a trouvé Cristiano Ronaldo gratuit dans la petite zone. Les Portugais n’ont pas pardonné et la volée a établi le 1 à 0.

L’équipe du sud, qui ne jouait pas bien, a rencontré une action imbattable à 78 minutes, lorsque Weston McKennie, dans sa tentative de rejeter le ballon, il a donné un coup de pied Dries Mertens Dans la zone. Après avoir vu l’action dans le VAR, l’arbitre a marqué un penalty. Lorenzo Insigne a repris l’exécution, mais son tir croisé est passé de côté et le score a continué en faveur de la Juventus.

(.)

Après deux éditions en Arabie Saoudite, la compétition revient sur le territoire italien et se met face à face un choc des styles d’entraîneurs qui sont bien connus de leur passé en tant que footballeurs. Andrea Pirlo et Gennaro GattusoEn plus d’être champions du monde en Allemagne 2006, ils ont partagé une équipe à Milan, où ils ont remporté deux séries A et deux Ligue des champions.

Dans sa première saison à la tête d’une équipe, Vecchia Signora revendique une marche irrégulière dans le tournoi local (avec 33 unités, il apparaît dix derrière le leader, le Rossonero de Zlatan Ibrahimovic) et la Ligue des champions (il a arraché la première place du groupe à Barcelone et au deuxième tour, ils seront mesurés avec Porto de Portugal). Le week-end, ils ont perdu le classique contre l’Inter 2-0.

Les hommes de Rino, en revanche, sont en 16e de finale de la Ligue Europa (ils seront vus contre Grenade d’Espagne) et avec 34 unités, ils apparaissent neuf du haut du tournoi local. Lors de sa dernière présentation, il a battu la Fiorentina au Diego Maradona à 6-0.

“Quand vous manquez de faim et de détermination, tout est difficile”, C’était la peine sévère qu’Andrea Pirlo a prononcée après la chute contre l’équipe de Milan. «Nous avions peur de l’attaque de l’Inter, nous ne pensions qu’à défendre. Nous n’aurions pas pu avoir un pire match », a-t-il ajouté.

(.)

Giorgio Chiellini, une référence pour le bianconero, a laissé un message clair à ses coéquipiers à l’approche de la définition de ce tournoi: «Nous ne pouvons pas laisser ces résultats nous sombrer. Nous devons nous réactiver car le premier titre de la saison est en jeu et cela compte beaucoup pour nous ».

“Nous avons commencé à jouer ensemble très bientôt. Nous entretenons de bonnes relations sur le terrain et en dehors. Nous voyons le football de la même manière. Nous recherchons le dribble et le jeu d’équipe. Nous sommes amis et j’espère que le meilleur homme gagnera », a commenté Gattusso lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur de l’équipe napolitaine ne pouvait pas compter sur l’Espagnol Fabían Ruiz. La Juventus, quant à elle, a deux positifs pour le coronavirus (Matthijs de Ligt et Alex Sandro) et Paulo Dybala blessé.

C’est la quatrième fois que Naples et Vecchia Signora se rencontrent en Super Coupe d’Italie. Ceux du Sud ont remporté le trophée en 1990 et 2014, tandis que ceux du Nord ont triomphé lors de l’édition 2012.

Formations:

Juventus: Wojciech Szczęsny; Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado; Federico Chiesa, Arthur, Rodrigo Bentancur, Weston McKennie; Kulusevski et Cristiano Ronaldo partent. DT: Andrea Pirlo.

Naples: David Ospina; Giovanni Di Lorenzo, Konstantinos Manolas, Kalidou Koulibaly, Mario Rui; Diego Demme, Tiémoué Bakayoko; Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne; et Andrea Petagna. DT: Gennaro Gattuso.

Stade: Stade Mapei Cittá del Tricolore

Arbitre: Paolo Valeri

Télévision: DirecTV

