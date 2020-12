Soccer Football – Premier League – Sheffield United v Everton – Bramall Lane, Sheffield, Grande-Bretagne – 26 décembre 2020 Gylfi Sigurdsson d’Everton célèbre son premier but avec ses coéquipiers / (REUTERS / Alex Pantling).

Au quinzième tour de la Premier League anglaise 2020/21, Sheffield United et Everton se sont rencontrés.

Lors de la journée sportive du 26 décembre, également connue sous le nom de Boxing Day, le club où sont actifs les footballeurs colombiens Yerry Mina et James Rodríguez a remporté une agréable victoire contre Sheffield United au stade de Bramall Lane.

Le jeu impliquait une forte pression pour les habitants, car jusqu’à présent cette saison, ils n’ont pas réussi à gagner un seul matchComme ils ont perdu 13 matchs et ne comptent que deux points au classement, le produit de deux nuls dont le dernier a été réalisé à la date 14 contre Brighton & Hove Albion.

Sheffield a réussi à contrôler la majeure partie du match en défense et espérait marquer à nouveau, même si ce n’était qu’un point, cette saison. Les défenses des deux équipes sont restées assez solides pendant et il y a eu la parité tout au long de la première mi-temps et une grande partie de la seconde.

Cependant, à la 79e minute, Everton a profité de la pression et le tissage des passes avec une grande précision dans une contre-attaque bleue a pu s’approcher du but rival pour marquer le but. 1-0 fin du match.

Le responsable du règlement du match à la fin du match était l’Islandais Gylfi Sigurðsson, qui, assisté du milieu de terrain Abdoulaye Doucuré, a défini le seul but de l’engagement avec une jambe droite sur un tir croisé.

Soccer Football – Premier League – Sheffield United v Everton – Bramall Lane, Sheffield, Grande-Bretagne – 26 décembre 2020 Gylfi Sigurdsson d’Everton marque son premier but / (REUTERS / George Wood).

Avec cette réunion, le centre colombien Yerry Mina a terminé six matchs en tant que starter à Everton, un club où il a gagné la confiance de l’entraîneur Carlo Ancelotti pour jouer les 90 minutes, offrant des garanties dans le dos défensif des Toffees.

Après la victoire remportée, le club bleu s’est hissé à la deuxième position du classement de la Premier League anglaise et, pour le moment, avec 29 points et 15 matchs disputés, il est le seul gardien de Liverpool, le leader solo de la saison. Il pourrait être dépassé par Manchester United et Manchester City, qui ont un match à jouer, ainsi que Aston Villa, qui a deux matchs de moins sans contestation dans le calendrier régulier.

Ainsi les choses, Everton a accumulé sa quatrième victoire consécutive en Premier Et bien qu’il ait été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise après sa chute contre Manchester United, ils affronteront désormais Manchester City à domicile le lundi 28 décembre à 15h00, et ils accueilleront également West Ham United, le vendredi 1er décembre. Janvier à 12h30 (heure colombienne).

Malgré le fait qu’Ancelotti ait annoncé que James Rodríguez ne jouerait plus de matches pour le reste de 2020, le milieu de terrain colombien pourrait avoir la chance d’affronter West Ham lors du réveillon du Nouvel An en Angleterre.

