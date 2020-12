Les exportations de blé dépasseraient 2,8 milliards de dollars, selon la Bourse de Rosario (Photo: .)

Avec la valeur de blé la plus élevée depuis 2012, l’Argentine pourrait obtenir des devises pour quelque 2 819 millions de dollars grâce à la vente de 60% des céréales produites au cours du cycle 2020/21, qui atteindraient une récolte de 16,7 millions de tonnes. La campagne céréalière actuelle a été gravement affectée par la sécheresse et le gel.

Dans le dernier rapport de la Bourse de Rosario (BCR), il a été indiqué que pour la campagne 2020/21 en cours “Les exportations de blé en céréales sont attendues pour environ 10 millions de tonnes”, et pour cette raison nous parions que grâce à la “réévaluation” offerte par la céréale, ajoutée aux ventes extérieures que la farine de blé apporterait, un revenu monnaie d’environ 2 819 millions de dollars.

Les ventes de farine de blé à l’étranger enregistreraient une augmentation de 10% par rapport au cycle précédent, atteignant 700 000 tonnes. “Ce léger rebond interviendrait après la réactivation des économies latino-américaines et l’augmentation de la mobilité entre les pays du Mercosur après la quarantaine des coronavirus”, ont expliqué les économistes de la Bourse de Rosario.

“En blé, la valeur serait la plus élevée depuis 2012”, ont exprimé les spécialistes de la Bourse de Rosario, avec un prix moyen à l’exportation du grain projeté à 259 dollars la tonne, un chiffre qui offre une augmentation de 30% par rapport au campagne précédente. Et il en irait de même avec les prix de la farine de blé, qui sont projetés à 402 dollars la tonne, avec également une augmentation de 30% sur un an ».

L’afflux de devises aurait pu être plus élevé si le temps sec et les gelées n’avaient pas joué contre la campagne actuelle du blé. La production totale prévue de 16,7 millions de tonnes a fortement baissé en raison des mauvaises conditions météorologiques, car au début du cycle, on estimait que la récolte aurait pu atteindre entre 21 et 22 millions de tonnes.

Détails de la campagne blé actuelle (Rosario Stock Exchange)

Le sort offert par le panorama climatique était déjà jeté en août dernier lorsque le manque d’eau dans un mois clé pour la définition du blé, témoignait de la présence du pire mois sec depuis août 2010. De plus, en juillet dernier, le manque de perspectives des pluies ont entraîné une réduction d’environ 100 000 hectares dans les prévisions de semis, car l’humidité nécessaire n’a pas été atteinte dans les sols des principales régions de blé.

L’effet du temps

Cependant, comme le rapportent les rapports de la Bourse Rosario, la surface des parcelles de blé dans des conditions passables à mauvaises, uniquement dans la zone centrale entre le sud de Santa Fe, le sud-est de Cordoba et le nord de Buenos Aires, où elle a baissé de 2 millions d’hectares.

Le manque de pluie a été suivi d’une série de gelées qualifiées par les spécialistes de «gelées noires» qui ont gravement affecté les rendements des champs de blé. Ce type de phénomène climatique refroidit les sols en dessous de zéro degré mais ne forme pas de gel, laissant ainsi le sol sans humidité.

Plus de détails sur la campagne blé (Rosario Stock Exchange)

Ce n’est qu’en septembre que les pluies ont atteint le centre et l’est du pays, ne laissant que 10 à 15 millimètres, lorsque le blé a achevé les étapes de tallage, de gougeage et d’épi. En revanche, une amélioration de l’état du blé a été notée en octobre, mais très légèrement après l’arrivée des pluies. Le volume de la même chose qui a été enregistré n’a pas réussi à modifier les rendements déjà estimés pour le blé, car les dommages causés par la sécheresse étaient irréversibles.

De cette façon, la superficie ensemencée pour la campagne 2020/2021 était de 6,5 millions d’hectares avec un rendement moyen de 2 837 kilos à l’hectare. Alors que la superficie non récoltée, selon les estimations fournies par le Guide stratégique pour l’agriculture de la Bourse de Rosario, l’a placée à environ 608 mille hectares cette saison. Ce sont des chiffres qui permettent aux spécialistes d’atteindre une production de 16,7 millions de tonnes.

