Lionel Messi réintègre l’appel après avoir terminé les deux dates de pénalité (.)

Ce mercredi à partir de 20h00 GMT, Barcelone reverra de l’action dans la Copa del Rey après une courte victoire contre Cornellá 2-0 en prolongation. Cette fois, il sera mesuré par rapport à Vallecano Ray pour un billet pour les quarts de finale de une compétition dans laquelle ni le Real Madrid ni l’Atlético ne sont présents.

Ceux de Ronald Koeman affronteront un Rayo qui au niveau du football va bien mais qui, hors du terrain, semble vivre un nouveau chapitre de luttes et de querelles entre le vestiaire et le conseil d’administration. Cependant, si quelque chose est passionnant c’est la Coupe, recevoir l’un des puissants d’Espagne, et pouvoir gagner pour entrer dans la phase suivante.

Quartiers en Liga SmartBank (deuxième division), dans la zone de barrage de promotion et huit points de promotion directe, les locaux présenteront une équipe quasi complète de partants (Sauf pour les absences dues en partie aux effets du COVID et des blessures), dans le but de prolonger son aventure contre un Barça amélioré mais qui reste irrégulier.

Les Catalans semblent être tout de suite loin de chez eux ces derniers temps. Au championnat local ils ont quatre victoires à l’extérieur. Le dernier, contre Elche (0-2). Bien que lors de la première de l’échanson, ils avaient besoin de plus de temps pour battre Cornellá, un rival de troisième division.

Ce mercredi aussi est marqué par le retour de Lionel Messi après les deux matches de sanction, à la suite de son expulsion en finale de la Super Coupe d’Espagne. Maintenant, avec l’Argentin de retour, et convoqué, ils vont chercher une Copa del Rey qui est la “voie rapide” vers ce titre qui n’a pas atteint les vitrines du musée du club depuis longtemps.

Ronald Koeman ne pourra plus ajouter de retours à La Pulga. Tellement de Sergiño Dest comme Sergi Roberto ils n’ont pas reçu leur congé médical à temps et resteront dans la capitale catalane, donc l’équipe de jeunes Oscar Mingueza reviendrait occuper le côté droit, avec Junior firpo soulageant Jordi Alba dans l’autre groupe.

Peut-être que Riqui Puig profite à nouveau d’une opportunité, compte tenu de sa bonne performance avec une tête incluse. Et aussi ça Ilaix Moriba a quelques minutes pour continuer à apprendre et se consolider en tant que candidat pour l’avenir.

FORMATIONS POSSIBLES:

Vallecano Ray: Dimitrievski; Advíncula, Saveljich, Catena, Martos; Mario Suárez, Santi Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García; et Qasmi.

Barcelone: Net; Mingueza, Umtiti, Lenglet, Junior; De Jong, Pjanic, Riqui Puig; Trincao, Braithwaite et Dembélé.

TEMPS: 20h00 GMT (17h00 ARG-URU / 16h00 CHI / 15h00 COL-PER-MEX)

la télé: DirecTV 1610

STADE: Stade Vallecas

