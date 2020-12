Enzo Pérez revient au titre à River. Photo: REUTERS / Juan Mabromata

rivière, avec le retour du milieu de terrain Enzo Pérez, déjà guéri du coronavirus, jouez contre Arsenal en tant que local au tribunal Indépendant, pour la troisième date de la zone A de la phase de champion de la Coupe Diego Maradona.

L’équipe qui dirige Marcelo Gallardo, qui partage la pointe avec Bouche et Argentins Juniors, reçoit le casting de Viaducto, cinquième dans les positions, au stade Libérateurs d’Amérique. Fox Sports Premium retransmet le jeu.

En plus de Enzo Perez, le campus de La Banda a le retour de Nacho Fernandez, qui a été renvoyé pour des douleurs lombaires et est dans le banc des remplaçants.

La poupée veut filmer Enzo Perez, acteur clé dans le fonctionnement de rivière, donnant sur la Demi-finales de la Copa Libertadores contre Palmeiras du Brésil, prévue pour le 5 et 12 janvier à Avellaneda et San Pablo, respectivement.

Avant le 2 janvier, rivière doit jouer le superclassique contre Bouche à La Bombonera par le Coupe MaradonaBien qu’il soit probable que les deux équipes argentines utiliseront des formations alternatives pour donner la priorité à la compétition internationale (Boca jouera l’autre demi-finale de coupe contre Santos du Brésil, à partir du 6 janvier).

Le Mendoza, qui a reçu une décharge médicale il y a quelques jours de sa photo de Covid-19 et a bien passé toutes les études de cardiologie, entrer par Leonardo Ponzio (Il l’a remplacé dans le bon sens lors des deux matchs contre le Nacional de Uruguay et dimanche dernier contre Huracán) et partage le milieu de terrain avec Bruno Zuculini.

Un autre changement par rapport à la victoire par 3 contre 1 sur l’ouragan, la semaine dernière, le revenu de Javier Pinola par le suspendu Paulo Diaz.

Arsenal, quant à lui, a trois nouvelles blessures depuis le match contre les Argentins: Ignacio Gariglio et Alan Ruiz, qui a souffert de larmes dans l’adducteur droit, et Jésus Soraire, avec une tension dans les ischio-jambiers gauche.

De plus, le technicien Sergio Rondina ne peut pas compter sur Lucas Necul et Matías Belloso, qui a été testé positif pour Covid19, pour le match contre le millionnaire. Nicolas Miracco (déchirure du muscle semi-tendineux gauche) et Emiliano Papa (déchirure au mollet interne droit) se remettent toujours de leurs blessures et n’arriveraient pas non plus.

Pour la zone de championnat du Coupe Maradona, rivière lié 1-1 contre les Argentins le premier rendez-vous puis célébré avant ouragan, donc ça s’accumule 4 unités. Arsenal, en tant, fait match nul 1-1 avec Boca et perdu 1-0 contre les Argentins le deuxième jour. L’équipe de Sarandi il ajoute à peine un point et est cinquième sur six équipes, seulement au-dessus Indépendant (deux joués, deux chutes).

À la fin des cinq dates de l’instance en cours du tournoi, les équipes qui terminent en première position du tournoi Les phases A et B du championnat joueront la finale de la Coupe Maradona, il Dimanche 17 janvier au stade du bicentenaire de San Juan, pour le titre et une place dans le Coupe Libertadores 2021.

Formations

rivière: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola et Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz et Jorge Carrascal; Rafael Santos Borré et Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal, Fabio Pereyra, Gastón Suso et Nicolás Castro; Jonathan Candia, Emiliano Méndez, J. Picco et Alejo Antilef et Nicolás Castro; Lucas Albertengo et Pons. DT: Sergio Rondina.

Arbitre: Fernando Espinoza.

Stade: Libérateurs d’Amérique.

la télé: Fox Sports Premium.

