(Photo: Pixabay)

La fermeture des agences bancaires pour la «Journée de la souveraineté nationale» ne signifie pas que vous ne pouvez pas exercer d’activités bancaires ou, par exemple, obtenir de l’argent liquide.

La fête d’aujourd’hui commémore le combat de la Vuelta de Obligado, dans lequel les patriotes argentins, sous le commandement du général Lucio Victorio Mansilla, se sont battus héroïquement, avec leurs bateaux enchaînés précaires, pour empêcher le passage de navires anglo-français à cet endroit. près de la ville de Buenos Aires de San Pedro. C’est arrivé le 20 novembre 1845, il y a 175 ans, et bien que l’anniversaire ait été célébré vendredi dernier, c’est un «jour férié transférable» et c’est devenu ce lundi.

Désormais, la fermeture des banques et des sociétés financières n’implique pas l’impossibilité d’effectuer des opérations ou des procédures bancaires, d’utiliser des distributeurs automatiques ou même d’obtenir de l’argent sans y avoir recours.

De toute façon, Étant donné que les chambres de compensation qui interviennent dans le règlement et la compensation des opérations ne fonctionneront pas, l’éventail des activités possibles est limité ou peut avoir des retards d’exécution. Par exemple, via des terminaux en libre-service (ou des distributeurs automatiques de billets), il est possible d’effectuer des dépôts et de retirer des espèces et même de payer le solde des cartes de crédit, bien que dans ce dernier cas l’accréditation n’aura lieu que le mardi, lorsque les opérations de compensation sont redémarrées. .

Avec une carte de débit, vous pouvez retirer jusqu’à une limite de 8000 $ dans les supermarchés et les pharmacies autorisées

En espèces

L’accès aux espèces peut également se faire via les supermarchés, pharmacies et stations-service aménagés à cet effet. Pour les achats avec une carte de débit, un commerçant autorisé peut donner jusqu’à 8 000 $ en tant que service gratuit.

De plus, comme il s’agit d’un jour férié, l’utilisation de n’importe quel guichet automatique du réseau est également gratuite.

En outre, bien sûr, il peut être exploité via les pages Homebanking et les applications des différentes entités, tout comme cela peut être fait le week-end. Mais dans le cas de paiements électroniques (dépenses, services, etc.), la date de paiement considérée sera celle du jour ouvrable suivant, soit le mardi 24 novembre.

Comme pour les autres jours fériés, les transferts immédiats ne fonctionneront que lorsqu’ils sont entre deux entités du réseau Link. Celles du réseau Banelco peuvent ne pas être immédiates, car elles utilisent un autre mécanisme de compensation.

Dans le cas des services aux entreprises, les banques peuvent procéder au crédit du compte des salariés qui ont été préalablement demandés par l’entreprise, mais cette option n’est pas possible pour le paiement aux fournisseurs. Et le service de paiement AFIP ne sera pas disponible non plus.

J’ai continué à lire:

La Banque centrale a de nouveau prolongé le gel des quotas de prêts UVA

Des billets de 1000 dollars importés du Brésil ont commencé à arriver pour répondre à la demande de pointe en espèces à la fin de l’année

Le gouvernement surveille de près l’évolution de l’inflation, tout en maintenant sa décision de réduire le déficit budgétaire en 2021