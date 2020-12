15 décembre (.) – Les États-Unis ont prolongé mardi le lancement du premier vaccin COVID-19 sous licence, vaccinant les travailleurs de la santé en vue de convaincre les Américains sceptiques de se faire vacciner et de contenir une pandémie qui en a tué davantage. 300 000 personnes. Les premiers Américains en dehors des essais cliniques ont commencé à recevoir lundi le vaccin développé par Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE, trois jours après avoir obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis. À la fin de la journée, les expéditions de vaccins avaient atteint presque tous les 145 sites de distribution américains présélectionnés pour recevoir le lot initial de doses, et plusieurs grands systèmes hospitaliers ont immédiatement lancé les vaccinations.

Le vaccin Pfizer nécessite deux doses à trois semaines d’intervalle, tout comme le vaccin Moderna, qui pourrait également recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence cette semaine. Dans l’une des nombreuses injections diffusées à la télévision, l’infirmière en soins intensifs de New York, Sandra Lindsay, a reçu la première injection dans son bras et a déclaré que «le remède arrive» et que «je veux instiller la confiance du public que le vaccin est sûr. ” Mais tout comme un grand nombre d’Américains ont qualifié la pandémie de canular et ont rejeté les directives de santé publique pour porter des masques faciaux et éviter les foules, seulement 61% des personnes interrogées dans un récent sondage . / Ipsos ont déclaré qu’elles étaient disposées à le faire. se faire vacciner. «La communication en matière de santé publique est le problème numéro un», a déclaré mardi à la télévision MSNBC le Dr Rob Davidson, médecin des urgences du Michigan et président du Comité pour la protection de l’assurance-maladie. “Nous avons vraiment bon espoir dans cette prochaine phase que nous pourrons tous nous réunir d’une seule voix pour convaincre les gens que c’est important”, a déclaré Davidson. Le COVID-19 a tué 301085 personnes aux États-Unis et infecté 16,5 millions, submergeant le système de santé avec un record de 110163 patients hospitalisés lundi, selon un décompte de . de données officielles.

La pandémie a également causé des difficultés économiques, car les États et les localités ont imposé des ordres de rester à la maison et fermé des entreprises, laissant des millions de personnes sans travail.

Lundi, le Congrès des États-Unis a progressé progressivement vers l’adoption du premier projet de loi sur le soulagement du COVID-19 depuis avril, étendant peut-être l’aide aux chômeurs, aux petites entreprises et à la distribution de vaccins.

L’aide COVID-19 pourrait être liée à une mesure de dépenses critique qui doit être approuvée d’ici vendredi pour éviter un arrêt du gouvernement fédéral.

