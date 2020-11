Campeche et Chiapas sont les seuls États qui seront allumés au feu vert pour le nouveau jour qui débutera le lundi 23 novembre prochain (Photo: REUTERS / Carlos Jasso)

Le ministère de la Santé (SSa), a indiqué que dans le nouveau feu de signalisation d’alerte épidémiologique de coronavirus (COVID-19), qui entrera en vigueur le lundi 23 novembre prochain, les états de Campeche et Chiapas seront en vert.

En tant, deux états seront en rouge, 14 en orange et 14 en jaune. La validité de la nouvelle mesure est de deux semaines, même si elle pourrait changer plus tôt si les autorités considèrent que l’occupation des lits et la positivité des infections ont considérablement augmenté.

Le Dr Ricardo Cortés, directeur de la promotion de la santé, a expliqué que les entités seront les suivantes:

Rouge (risque maximum de contagion)

– Chihuahua

– Durango

Carte du prochain feu d’alerte épidémiologique (Photo: SSa)

Naranha (risque élevé)

– Basse Californie

– Sonora

– Coahuila

– Nouveau Lion

– Zacatecas

– San Luis Potosi

– Aguascalientes

– Jalisco

– Queretaro

– Guanajuato

– Noble aristocrate

– État de Mexico

– Mexico

La capitale continue au feu orange en raison de la pandémie de coronavirus (Photo: Cuartoscuro / Archive)

Jaune (risque modéré)

– Baja California Sur

– Sinaloa

– Nayarit

– Michoacan

– Oaxaca

– Tamaulipas

– Veracruz

– Tabasco

-Morelos

– Tlaxcala

– Puebla

Chaque mesure du feu de signalisation permet différentes activités (Photo: REUTERS / Carlos Jasso)

Il faut se rappeler que la couleur rouge Au feu COVID-19, il indique le risque de contagion le plus élevé, où seules les activités économiques essentielles sont autorisées et il est appelé à rester chez lui.

Pour la couleur Orange Les activités économiques essentielles sont autorisées, ainsi que les entreprises non essentielles, bien que ces dernières, avec 30% de leur personnel, opèrent en personne avec des mesures sanitaires strictes.

En couleur JaunePar contre, toutes les activités de travail sont autorisées, tant que les personnes appartenant aux groupes à risque sont prises en charge, les espaces publics extérieurs sont rétablis et la capacité intérieure est limitée.

Enfin, dans la couleur vert Toutes les activités sont autorisées, y compris celles liées à l’école, aux cours en présentiel et à l’environnement éducatif en général à tous les niveaux.

Au CDMX, le feu orange épidémiologique prévaut selon les protocoles sanitaires recommandés par les autorités (Photo: Cuartoscuro / Archive)

A cette occasion, les autorités ont indiqué que il y a six états en orange qui présentent un risque élevé, Cela signifie qu’ils pourraient prendre du recul et retourne au feu rouge, obligeant à fermer à nouveau des activités jugées non essentielles.

«L’épidémie est toujours active, elle a une tendance à la hausse, ce phénomène est concentré dans huit états, le reste a une phase de déclin, quatre états ont une phase de plateau, aujourd’hui un feu vert a été ajouté, qui était le Chiapas, mais ils persistent deux feux rouges: Chihuahua et Durango, et il y a six états qui sont dans un orange très intense, qui sont sur le point de virer au rouge et il est très important qu’ils prennent les mesures correspondantes pour réduire le risque », a expliqué Hugo López-Gatell cet après-midi , Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé.

La ville de Mexico est parmi les États en orange mais avec alerte. Dans ce contexte, le chef du gouvernement local, Claudia Sheinbaum a pris des mesures pour essayer de contrôler les contagions, telles que la prohibition.

Deux feux rouges persistent: Chihuahua et Durango (Photo: Cuartoscuro)

«Nous sommes au bord du feu orange. L’appel aux citoyens à nous soutenir et à réduire les hospitalisations », a déclaré le président.

Du Palais national, ils ont rapporté que ce vendredi vingt de novembre, Ils se sont enregistrés 1.025.969 cas d’infections accumulées de coronavirus. De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 100823 décès.

Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 6426 infectés Dans dernières 24 heures, aussi bien que 719 décès.

